Nel Lazio torna la Paper Week: la settimana del riciclo di carta e cartone

Da domenica 8 a domenica 14 aprile arriva anche nel Lazio la Paper Week la campagna informativa nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone.

Per l’iniziativa organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità, circa 1000 studenti visiteranno dieci impianti regionali per studiare e vedere dal vivo le fasi del ciclo e del riciclo. Qui si farà attenzione sul come differenziare carta e cartone evitando materiali estranei e appiattendo le scatole prima del conferimento.

Questi gli impianti aperti nel Lazio

Guidonia – AVR spa;

Rignano Flaminio – Gruppo Dm Packaging Srl;

Monte Compatri – Ricicla Centro Italia;

Roma – Museo dei Bambini Scs;

Aprilia – Eurparck;

Arpino – Francesco Pisani e Figli Spa;

Villa S. Lucia – Reno De Medici Spa;

Castelliri – SAMA Marketing e Produzione Srl e SAMA Imballagi Industriali Srl;

Acquapendente – Idealservice Soc.Coop.

Oltre agli studenti nella settimana all’insegna della raccolta differenziata al riciclo di carta e cartone saranno protagoniste associazioni, aziende designer e artisti del territorio attraverso laboratori, esposizioni e workshop, con i quali i cittadini avranno accesso a una vasta gamma di informazioni per comprendere meglio il processo di riciclo e le sue implicazioni ambientali.

Ad arricchire l’appuntamento della Paper Week un quiz in diretta streaming (dall’8 al 12 alle 19:00) in cui squadre di cittadini si sfideranno sulle regole del corretto riciclo di carta e cartone. Si potrà partecipare iscrivendosi all’apposito form con la possibilità di vincere un montepremi complessivo di 500 euro (100 euro al giorno).