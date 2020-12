Papa Francesco a sorpresa in piazza di Spagna: omaggio all'Immacolata Concezione sotto la pioggia

In forma privata, alle 7 di mattina e sotto la pioggia. Blitz di Papa Francesco in piazza di Spagna dove la tradizionale visita quest'anno, per evitare assembramenti, era stata cancellata. Lui però, sorprendendo tutti, ha scelto la visita privata per rendere omaggio all'Immacolata Concezione.

Giunto in auto, protetto da un ombrello e con la mascherina, il Pontefice ha reso omaggio alla Statua dell’Immacolata fatta erigere dal Beato Pio IX. Pochi istanti di preghiera, in silenzio, sotto la pioggia, prima di far rientro in Vaticano.

A circondarlo non la tradizionale folla, ma i vigili del fuoco, trasformati in una sorta di scorta a protezione del Papa.

La sorpresa di #PapaFrancesco a #piazzadispagna a #Roma per L a tradizionale cerimonia dell’#8dicembre, prima che i #vigilidelfuoco salissero con l’autoscala su, fino a 27 metri d’altezza, per donare alla #Madonna la corona di fiori @Pontifex_it pic.twitter.com/r9TB3iQGPK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 dicembre 2020

Gli stessi vigili del fuoco del Comando di Roma, come ogni 8 dicembre, hanno subito dopo reso omaggio alla statua della Madonna eretta sulla colonna Mariana, in Piazza Mignanelli. Presenti il capo dipartimento prefetto Laura Lega, del Direttore centrale dell'Emergenza Ing. Parisi, del Direttore regionale Lazio Ing. Nanni e del Comandante di Roma Ingegner Notaro, il vigile del fuoco più vicino alla quiescenza, come da tradizione, ha avuto l'onore di posizionare l'omaggio floreale.