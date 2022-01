Il Papa in un negozio di dischi a Roma

Un Papa insolito che non si era mai visto. Un'uscita a sorpresa quella di Bergoglio ieri immortalato in un negozio di dischi nel cuore di Roma. Alle 19 è stato visto all'interno di Stereosound, nei pressi del Pantheon. Secondo quanto riporta l'agenzia ANSA i titolari sono suoi amici di vecchia data, da quando Jorge Mario Bergoglio veniva a Roma prima di diventare papa.

Sempre l'agenzia ANSA, citando fonti vaticane, riferisce che l'occasione della visita di oggi era "benedire il locale ristrutturato". Il Pontefice è rimasto nel negozio poco meno di un quarto d'ora prima di rientrare in Vaticano e i proprietari gli hanno donato un disco di musica classica.

A notare la presenza del Papa nel negozio è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell'agenzia Rome Reports, che passava di lì nel tardo pomeriggio e ha filmato l'uscita di Bergoglio con una busta bianca sotto il braccio - il disco regalatogli dai negozianti -, e ha diffuso le immagini su Twitter e youtube.

Dolci ai soldati dell'esercito

Santo Padre che prima di rientrare in Vaticano si è fermato a salutare i granatieri di Sardegna impegnati nell'operazione strade sicure in servizio alla postazione di via della Stazione Vaticane, a Porta Perugino, donando ai soldati del raggruppamento Lazio Abruzzo un pacco di dolciumi. I militari hanno ricambiato il gradito gesto con lo scambio del crest (l'emblema militare) della Brigata Granatieri donato da parte del comandante del raggruppamento.