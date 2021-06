Il messaggio di Papa Francesco per la Festa di San Pietro e Paolo, patroni di Roma

Il 29 giugno è la Festa di San Pietro e Paolo, i due santi patroni di Roma.

Per l'occasione il Papa ha celebrato la messa rivolgendo un appello ai cittadini di Roma e alle istituzioni.

L'Angelus di Papa Francesco

Durante la celebrazione Papa Francesco ha parlato ai romani. “Benedico voi cari romani" – dice il Papa - "auguro ogni bene alla città di Roma, che grazie all'impegno di tutti i cittadini sia vivibile e accogliente".

Il Papa nella sua liturgia ha sottolineato come che nella Cittè Eterna "nessuno sia escluso, che bambini e anziani siano curati, che vi sia lavoro dignitoso, che poveri e ultimi siano al centro dei progetti politici e sociali. Prego per questo e anche voi, fedeli di Roma, pregate per il vostro vescovo, grazie".

Durante la messa Papa Bergoglio ha invitato i fedeli a soffermarsi su un punto nevralgico “Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati grazie all’amore di Gesù".

Il messaggio di Virginia Raggi

In questa giornata di festa per i romani pure la sindaca della Capitale, Virginia Raggi ha parlato dei patroni di Roma. Tramite il suo profilo Twitter, la Raggi ha augurato buona festa ai cittadini.

Questo il suo messaggio: "Oggi, 29 giugno, festeggiamo i patroni della nostra città. Buona festa di San Pietro e Paolo a tutti i cittadini romani!".