Papa Francesco incontra medici e pazienti del Bambino Gesù. I messaggi dei piccoli: "Mi piaci tanto"

Papa Francesco ha incontrato i dipendenti, i volontari e i pazienti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. L’udienza, davanti a circa 4mila persone, si è svolta sabato 16 marzo nell’aula Paolo VI in Vaticano, in occasione dei 100 anni dalla donazione dell’Ospedale alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati.

Le parole del Papa

“La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, è il primo dei compiti che caratterizza oggi l’ospedale pediatrico Bambino Gesù – ha detto il pontefice -. Essa è la risposta concreta che date alle accorate richieste di aiuto di famiglie che domandano per i loro figli assistenza e, ove possibile, guarigione”. Poi ha aggiunto: “L’eccellenza della ricerca è dunque importante. Vi incoraggio a coltivarla con lo slancio di offrire il meglio di voi stessi e con un’attenzione speciale nei confronti dei più fragili, come i pazienti affetti da malattie gravi, rare e ultra-rare”. Prima dell’intervento del pontefice, ha preso la parola il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti, che si è rivolto alla comunità dell’ospedale con queste parole: “Curare non è solo un atto medico. È una parola che esprime attenzione, premura e diligenza nelle cose che facciamo ad ogni livello, qualunque sia il nostro ruolo e il nostro mestiere. L’Ospedale è un corpo e tutti facciamo parte di questo corpo e di questa famiglia. Insieme possiamo affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti e continuare a portare avanti questo progetto così importante e meraviglioso che è l’Ospedale Bambino Gesù, l’Ospedale del Papa, l’Ospedale che cura e accoglie i bambini del mondo”.

I disegni dei bambini per Papa Francesco

Alla fine dell’udienza, due bambini hanno donato al papa i loro disegni, accompagnati da alcuni pensieri. Grandi arcobaleni colorati, colombe e bambini stilizzati con i palloncini che sorridono. “Vorrei la pace nel mondo e che i bambini stanno bene – scrive Alessandro di 12 anni -. Vorrei tante cose ma tante quindi mettiamo fine alla guerra per favore”. E Claudia aggiunge: “Vorrei per tutti i bambini niente guerra, solo giochi”. C’è chi esprime l’apprezzamento per il pontefice: “Caro papa mi piaci tanto – afferma Martina – perché sei un vero costruttore di pace”. Mentre Luca scrive: “Caro papa ti voglio bene. Sei saggio come mio nonno”. E poi il pensiero per i piccoli malati: “Vorrei che tutti i bambini avessero la possibilità di curarsi” confida Sara al papa, mentre Samuele lo ringrazia: “per le cure che offri a tutti i bambini”. L’augurio più sincero per la salute di Francesco lo firma Vincenzo: “Caro Papa Francesco, spero che tu guarisci presto. Anche io non sto bene e spero di guarire presto”.

I messaggi dei genitori

I pensieri dei genitori, che affiancano i piccoli nella lotta alla malattia, sono stati raccolti dai canali social del Bambino Gesù e proiettati in un video prima dell’arrivo del pontefice: "Sembra paradossale – afferma mamma Enrica - che l'aiuto per superare l'ostacolo venga proprio dal sorriso di un figlio che ha conosciuto la sofferenza troppo presto, ma è così”. Matteo, papà di Elena, confida: "A volte mi trovo ad osservare la forza di mia figlia nell'affrontare cure e rinunce e il mio dolore diventa secondario: prevale l'ammirazione". Al Bambino Gesù che nel 2024 celebra “l’anno del dono” è andato il ringraziamento di tante famiglie: “Siamo tornati tra quelle mura – scrive Ester, mamma di Francesco - riascoltando l'assordante rumore dei silenzi in sala d'attesa. La fede, il coraggio e la fiducia in tutti loro ci hanno donato la vita. È dura, tanto dura, ma il dono che lascia questo percorso è il più bello”.