Papa Francesco operato al Gemelli, il messaggio del Pontefice

"Sono toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni. Ringrazio tutti per la vicinanza e la preghiera", Papa Francesco affida a Twitter il suo messaggio per ringraziare i fedeli che gli hanno manifestato vicinanza dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico domenica scorsa al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dal Professor Sergio Alfieri.

Ad informare sulle condizioni del Santo Padre la sala stampa della Santa Sede che comunica: "Il decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale. L’esame istologico definitivo ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera".