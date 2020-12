La polizia celebra la liturgia per il Natale, Papa Francesco: "Vi sono vicino con affetto riconoscente"

Si è celebrata martedì mattina presso la Basilica dei Santi Vitale e Compagni Martiri in Fovea la messa per il Santo Natale officiata da Don Nicola Tagliente. Alla cerimonia ha partecipato il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli insieme al Questore di Roma, Carmine Esposito, che al termine della funzione religiosa ha ricordato i caduti della Polizia di Stato e ha formulato gli auguri per le prossime festività a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato e alle loro famiglie.

Al termine della celebrazione, a cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, Don Nicola Tagliente ha fatto ascoltare un messaggio vocale registrato dal Santo Padre che di seguito si riporta integralmente: "Cari appartenenti alla Polizia di Stato di Roma, come sapete avevo accolto con gioia l'invito del Questore e del vostro Cappellano a farvi visita nella sede della Questura il 5 aprile scorso, ma a causa della pandemia ho dovuto mio malgrado rinunciare in attesa di tempi migliori. Ora desidero come Vescovo di Roma, come vostro Vescovo, esser vicino ad ognuno di voi impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica anche in queste giornate natalizie. Vi ringrazio di questo modo speciale di prendervi cura del creato e dell'uomo come ho scritto nel messaggio per la celebrazione della 59esima giornata mondiale della pace che ricorrera' il prossimo primo gennaio. Vi dico che sono vicino a voi, uomini e donne della Polizia di Stato, sono vicino con affetto riconoscente come anche a tutti gli altri operatori e operatrici delle altre forze civili e militari in servizio. Quando oggi tornerete nelle vostre famiglie, dai vostri bambini, genitori, portate loro il saluto e la benedizione del Papa vi auguro un buon e sereno Natale e per favore non dimenticatemi di pregare per me".