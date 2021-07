Papa Francesco dimesso dal Gemelli. La convalescenza continuerà in Vaticano

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato al Vaticano.

Papa Francesco torna a casa

Poco dopo le 10.30 di oggi, mercoledì 14 luglio, Papa Francesco ha lasciato il Gemelli dove è stato ricoverato lo scorso 4 luglio per un intervento chirurgico programmato al colon, per stenosi diverticolare del sigma

L’operazione è andata bene, tanto che domenica 11 luglio il Papa ha recitato l’Angelus dal balcone della sua stanza.

Il Santo Padre è tornato nella sua residenza in Vaticano, poco prima di mezzogiorno di oggi , ma prima di tornare a casa è passato dalla Basilica Santa Maria Maggiore per una preghiera. Lì è stato accolto dal camerlengo del Capitolo basilica, monsignor Michele Prattichizzo. Davanti all'icona della Salus populi romani, ha ringraziato per il buon esito del suo intervento chirurgico, rivolgendole una preghiera per tutti i malati, in particolare quelli incontrati durante i giorni della sua degenza. Il Papa prima di rientrare nel suo appartamento è sceso dall'auto, aiutato dal suo assistente, per salutare il personale di polizia che lo ha scortato nel percorso dal Gemelli e i soldati dell'esercito che presidiano l'ingresso laterale del Vaticano.

Bergoglio proseguirà la sua convalescenza nel suo appartamento a Santa Marta sotto le attenzioni del professor Bernabei, il geriatra del Gemelli che il Papa ha nominato suo medico personale.

Il ringraziamento di Papa Francesco

Sulla pagina Twitter ufficiale di Papa Francesco si legge: “Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l’affetto nei giorni di ricovero in ospedale. Non dimentichiamoci di pregare per i malati e per chi li assiste”.

Il prossimo impegno di Papa Bergoglio, esclusi gli Angelus domenicali, è la messa in programma domenica 25 luglio nella Basilica Vaticana in occasione della prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita proprio da Papa Francesco.