Compleanno ricco di impegni per Papa Francesco che oggi compie 87 anni. Il Pontefice è infatti nato il 17 dicembre del 1936 nel barrio Flores di Buenos Aires. Ed è proprio in Argentina che Bergoglio, alla guida della Chiesa cattolica dal 13 marzo del 2013, sogna un giorno di poter tornare. Forse il prossimo anno.

Papa Francesco compie 87 anni

Papa Francesco trascorrerà parte del suo compleanno con i bambini poveri che ricevono assistenza dal dispensario di Santa Marta che da oltre un secolo offre aiuto a loro e alle mamme in difficoltà grazie all’impegno dei volontari. Alle 12, come di consueto, Angelus in piazza San Pietro. Un compleanno all’insegna della sobrietà.

Gli auguri per il Pontefice

“Nel giorno del suo 87mo compleanno abbiamo tanti motivi per festeggiare e ed esser grati per la sua vita e il suo magistero, vero dono e fonte di speranza per la Chiesa e per l’umanità afflitta da divisioni, guerre e pandemie. Come comunità diocesana - ha scritto il Vicariato di Roma in una nota - porgiamo un caloroso augurio al nostro Pastore e la ricordiamo con l'affetto filiale in questa novena di Natale: invochiamo dal Signore ogni benedizione per Lei e per il ministero che svolge nella nostra Chiesa di Roma e nel mondo”.