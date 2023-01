L'avvocato Paolo Nesta è il nuovo presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Già presidente nella fase finale della precedente consiliatura, rieletto con 3274 voti alle ultime elezioni, Nesta ha ricevuto 16 voti su 25. Il consiglio ha inoltre indicato Alessandro Graziani nel ruolo di segretario e Paolo Voltaggio come tesoriere.

Nato a Roma il 5 febbraio 1952, Nesta si è laureato in giurisprudenza alla Sapienza ed è avvocato dal 1977. Già responsabile del centro studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma e consigliere per 12 anni anche con funzioni di segretario e tesoriere, ha illustrato i punti salienti del programma: l'investimento sulla digitalizzazione della giustizia con la creazione di una piattaforma informatica unica che sostituisca i sei canali di deposito e consultazione oggi esistenti, la prosecuzione della battaglia per la concreta attuazione dell’equo compenso e l’ampliamento della città giudiziaria, ottenendo di collocare nelle caserme di Prati gli uffici del giudice di pace civile e penale.

"L'impegno di tutto il consiglio sarà quello di far recuperare alla giurisdizione la credibilità e l’efficienza, che i cittadini ci chiedono - ha detto il neo presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati - tutelando i diritti degli avvocati nell’espletamento della funzione difensiva e rendendo più efficiente il funzionamento della macchina della Giustizia, sulla quale gli Avvocati hanno il diritto di essere ascoltati".