Pantheon, incassi da record: ad agosto superato il milione di euro

La decisione d’introdurre un biglietto d’ingresso per il monumento simbolo di piazza della Rotonda non ha scoraggiato i visitatori. Ad agosto sono infatti stati più numerosi di quanti non siano stati a luglio, quando l’iniziativa è partita.

Il record di agosto

“I numeri di agosto degli ingressi al Pantheon confermano la scelta di introdurre il biglietto a pagamento. Quasi 280mila i visitatori, circa 50mila in più rispetto a luglio” ha fatto sapere il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, commentando i dati sul secondo mese d’ingresso a pagamento nel monumento realizzato da Agrippa e ricostruito dall’imperatore Adriano.

Risorse per l'Emilia Romagna

Più visitatori significa anche maggiori incassi. Questo mese, ha spiegato il titolare del Mic, “ha superato il milione di euro, con una crescita di circa 150mila euro sul mese precedente”. Un trend significativo di cui beneficia non solo la città eterna. Ad agosto infatti il contributo raccolto per l'Emilia Romagna, per effetto dell'aumento di 1 euro del biglietto è pari a 211.647 euro che, sommati ai 181.635 euro di luglio, portano il totale complessivo per il Pantheon a 393.282 euro. Questo aumento, previsto dal decreto-legge 61/2023 e prorogato fino al prossimo 31 dicembre.

I fondi raccolti e l'affluenza giovanile

Nel dettaglio il numero complessivo degli ingressi è stato di 276.309 mentre il totale incasso lordo, dato dalla somma dei pagamenti elettronici, di quelli effettuati sulla piattaforma dei musei italiani e di quelli in contanti, ha raggiunto la cifra di 1.009.401 euro. Ma non ci sono soltanto i dati relativi agli incassi da commentare.

Le novità relative all’ingresso, non ha scoraggiato l’affluenza dei giovani. “Circa 24mila sono giovani tra i 18 e i 25 anni” ha spiegato Sangiuliano, che ha inoltre ricordato come siano stati, in tutto, “quasi 65mila” gli ingressi di quanti hanno potuti fruire della gratuità. “Il Pantheon è un simbolo mondiale dell'architettura di tutti i tempi, un monumento senza uguali di cui Roma si fregia” ha ricordato il ministro. Ed è un simbolo che, quasi 280mila persone ad agosto, in una città quasi deserta, hanno scelto di omaggiare.