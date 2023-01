Termini, pane e cioccolato per i senza dimora nel giorno della Befana

Un'Epifania di pane e cioccolato per i senza dimora della stazione Termini. In un momento che li vede nell'occhio del ciclone, dopo l'accoltellamento di una turista israeliana avvenuto il 31 dicembre nei pressi dello scalo ferroviario e il successivo arresto di un giovane clochard polacco, qualcuno ha pensato di dedicargli un po' d'attenzione positiva. Nel giorno della Befana, mentre migliaia di persone affollavano piazza Navona, loro potevano mangiare pane, marmellata e nutella.

L'iniziativa solidale di Caritas a Termini

L'iniziativa solidale è stata organizzata dagli operatori Caritas della basilica del Sacro Cuore di Gesù di via Marsala, all'Esquilino, con il supporto di Grande Impero, azienda che si occupa di panificazione artigianale. Insieme a volontari e operatori Caritas, infatti, anche alcuni dipendenti dell'azienda hanno partecipato alla preparazione di merende dolci per i senza dimora, a base di pane con marmellate e cioccolato.

L'azienda di panificazione lancia un appuntamento mensile

Grande Impero, dopo la giornata del 6 gennaio - nella quale ha prestato supporto con i suoi mezzi all'intera attività di Caritas, dalla preparazione dei pasti fino alla distribuzione ai senza dimora in tutta l'area - ha deciso di far diventare l'iniziativa un appuntamento mensile: “Da sempre la nostra famiglia si adopera per aiutare chi è meno fortunato di noi – ha commentato la Ceo, Antonella Rizzato - E’ un’iniziativa che abbiamo intrapreso agli inizi degli anni ’90 quando siamo entrati in contatto con i Missionari della Fede che per voto non potevano acquistare nulla e noi donavamo loro il pane”.