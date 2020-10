L'emergenza non vale sui mezzi pubblici: metro e bus senza distanziamento, qui la pandemia non esiste (?)

Ammassati sulle scale mobili, in piedi appiccicati sopra i bus, seduti uno vicino all'altro in metropolitana alla faccia dei cartelli e degli adesivi che vietano la seduta, o obbligano a seguire un determinato percorso per entrare e uscire dalle stazioni. Tutti o quasi con la mascherina ma senza alcun distanziamento sociale. Nessun metro di sicurezza anti contagio separa i passeggeri sui mezzi pubblici romani.

Le immagini inviate alla redazione di RomaToday dai lettori che usufruiscono del trasporto locale lo dimostrano. Così, con lo stato di emergenza appena prorogato a livello nazionale e i contagi che tornano a salire facendo temere una seconda ondata, ecco che autobus e metropolitana destano di nuovo preoccupazione.

Lo ha detto due giorni fa il direttore dell'ospedale Spallanzani Francesco Vaia. Inutile puntare il dito sulle scuole, non è lì che avviene il grosso del contagio. Piuttosto si dovrebbe pensare a bus e metro: "A Roma come in tutte le città italiane si dovrebbero raddoppiare i mezzi pubblici a disposizione".