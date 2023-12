Panchina rossa Sapienza, perché è stata distrutta e cosa contestano i collettivi

La panchina rossa contro la violenza di genere installata alla Sapienza l'11 dicembre, donata dall'As Roma, è durata circa un'ora. Appena il tempo di inaugurarla, all'ombra della Minerva in Città Universitaria, che una ventina di attivisti del collettivo studentesco "Zaum" ha deciso di distruggerla e gettarla nel secchio dell'immondizia. Un atto forte, per chiedere atti concreti per contrastare la violenza di genere e non atti simbolici. Ma c'è dell'altro: la rettrice Antonella Polimeni da mesi viene accusata di aver chiuso un centro antiviolenza.

La panchina rossa della Sapienza distrutta

L'atto è stato condannato in primis dall'ateneo stesso ("siamo indignati per quanto successo", ha detto lunedì la rettrice), oltre che del sindaco Roberto Gualtieri e dalla presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli, presente all'inaugurazione: "Condanno fermamente il gesto di protesta che ha portato alla rimozione e alla sparizione della panchina rossa" le sue parole a caldo. "Riteniamo che l'obiettivo di un grande Ateneo come il nostro – aveva dichiarato ancora Polimeni - sia quello di mettere in atto azioni concrete e simboliche, di costruire una comunità educante, di cercare alleanze e di costruire esempi. Starà alla nostra comunità stabilire se l’esempio corretto è quello di chi posa simboli o di chi li distrugge". Tra le azioni concrete, si annovera quella dell'apertura di un centro antiviolenza a pochi passi dalla facoltà di Psicologia.

Il centro antiviolenza inaugurato a luglio 2022

Nel pieno dell'estate 2022 Sapienza aveva inaugurato il suo primo centro antiviolenza. Era il 27 luglio, a via dello Scalo di San Lorenzo 61/b c'erano Nicola Zingaretti (allora agli sgoccioli della sua esperienza da governatore del Lazio), la rettrice Antonella Polimeni e un pezzo dell'ex giunta di centrosinistra, oltre alla presidente di Telefono Rosa, Maria Gabriella Cernieri Moscatelli. Iniziava l'esperienza dello sportello di ascolto e tutela per ragazze e donne vittime di violenza fisica e psicologica, abusi e discriminazioni di ogni genere.

L'accusa dei collettivi alla rettrice Polimeni

Quando il collettivo "Zaum" accusa Polimeni di aver chiuso un centro antiviolenza, contestazione che arriva da lontano, il riferimento però non è a questa struttura. Ma allo spazio occupato autogestito all'interno della Città Universitaria, sgomberato e ripreso dai vertici dell'ateneo un anno fa, ristrutturato e trasformato in aula studio. Tra le varie attività, dentro allo spazio occupato (conosciuto come "Tre Serrande") c'era anche uno sportello antiviolenza: "Ma alcune utenti ci hanno detto che chiamavano e non rispondevano, che non sempre era aperto o presidiato".

Cosa fa Telefono Rosa a San Lorenzo

Così Sapienza ha puntato tutto sul centro allo Scalo, a meno di 300 metri dalla facoltà di Psicologia nel cuore del quartiere universitario. Un centro che, rivendica la onlus Telefono Rosa, ultimamente si è avvalso anche di nuove figure professionali: "Ci sono un'avvocata, una psicologa e un'assistente sociale - si legge in un post recente firmato dalla presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli - e anche una nutrizionista. Offriamo inoltre del tutto gratuitamente un percorso psicologico di dieci incontri. Sottolineiamo che nei centri antiviolenza il Telefono Rosa non inserisce le volontarie, che da sempre sono la nostra forza, ma dipendenti con contratto nazionale di lavoro, come richiesto dai bandi di concorso". Un post che evidentemente è stato ritenuto necessario dall'associazione, recentemente attaccata: "Siamo senza parole - si legge ancora - il male non viene fatto solo a noi, ma a tutte coloro che da noi cercano aiuto".