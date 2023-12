Cinquanta giorni per non chiudere. La palestra popolare di San Lorenzo raccoglie fondi

La palestra popolare di San Lorenzo rischia di chiudere. Nelle scorse settimane Roma Capitale ha inviato all'associazione che gestisce i locali di via dei Volsci 94, occupati nel 1998, una richiesta di pagamento poco superiore ai 10mila euro. La cifra è il risultato di canoni non pagati nel corso del 2021, quando le attività sportive al chiuso hanno avuto difficoltà ad andare avanti a causa della pandemia e delle restrizioni per impedire la diffusione del Coronavirus.

La palestra popolare di San Lorenzo a rischio chiusura

Per questo motivo, la palestra popolare ha lanciato una raccolta fondi, tramite la piattaforma Produzioni dal Basso, con la quale punta a racimolare nel più breve tempo possibile 15mila euro, cifra leggermente superiore a quella richiesta. Ad oggi, giovedì 21 dicembre, i donatori che hanno risposto all'appello sono stati 110 per un totale di 5.796 euro. "Abbiamo poco più di un mese - scrivono dall'associazione - per raccogliere almeno 10mila euro, cifra che il Comune ci chiede a fronte di canoni non pagati nel 2021".

"Noi non ce ne andremo mai"

Come ricorda l'associazione, "nel frattempo abbiamo ristrutturato due volte i locali, dal 2018 a oggi, senza contare i lavori fatti nel 1998 per entrare e trasformare una catapecchia in una palestra". Quella della palestra è una vera e propria corsa contro il tempo. Tra 30 giorni, più o meno, l'avviso del Comune si trasformerà in una cartella esattoriale e soprattutto impedirà all'associazione che gestisce gli spazi di rispondere correttamente al bando comunale, quello che mette a gestione i beni indisponibili sul territorio capitolino in base al nuovo regolamento vigente. "Ora la Palestra è bellissima ed efficiente - sottolineano dall'associazione - . Bambini, bambine, ragazzi, ragazze frequentano a tutte le ore i corsi. La palestra popolare è una delle pochissime realtà in questo quartiere, che ha saputo coniugare sport, solidarietà, antifascismo e costanza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Crediamo sia arrivato il momento di far capire al Comune che da questa realtà non usciremo mai. Possono fare bandi, possono fare quello che vogliono ma la palestra popolare non si tocca".

La solidarietà di Zerocalcare

In queste settimane diversi esponenti della cultura e dello spettacolo di Roma si sono esposti a favore della palestra, chiedendo ai propri followers di partecipare alla raccolta fondi. Tra loro lo scrittore e autore Nicola Lagioia, che la palestra di via dei Volsci l'ha frequentata per un periodo: "È stato per me un luogo magico. I maestri sono veri maestri - scrive su Facebook - non ti insegnano solo cosa fare del tuo corpo fisico, allenano anche il tuo spazio mentale e soprattutto la palestra viene portata avanti secondo principi che raramente ho trovato, non solo in una palestra: solidarietà, amicizia, fratellanza, sorellanza, amore per la giustizia sociale e per un certo modo di intendere lo sport, consapevolezza che anche una palestra può essere un presidio di democrazia. Salvare la palestra popolare significa difendere uno dei (non poi così tanti) presidi di democrazia che sono rimasti a Roma". Anche Zerocalcare, al secolo Michele Rech, fumettista e attivista, non si è tirato indietro e con un breve video postato sui suoi canali social ha rilanciato l'appello: "E' un punto fermo di questa città, uno spazio importantissimo anche come luogo di trasmissione dei valori. Negli ultimi tempi sulla palestra si è abbattuta una scure, un conto da 10mila euro di canoni accumulati che rischiano di mettere un punto all'esperienza, provocando una perdita gigantesca a tutta la città. Spero che in tanti contribuiscano e che la palestra possa durare altri 25 anni almeno".

Già nel 2016 la palestra di via dei Volsci era stata ad un passo dallo sgombero. Per effetto della ormai superata delibera 140, il dipartimento patrimonio aveva inviato un ordine di sgombero per i locali occupati 18 anni prima. Oggi, a distanza di sette anni, si ripropone il pericolo per la comunità che gravita intorno all'attività sportiva.