La storia della palestra Audace, da 123 anni patrimonio dello sport della Capitale

Al civico 39 di via Frangipane, nel rione Monti, c’è una bacheca che stenta a contenere i trofei accumulati. Sono quelli che sono stati raccolti dall’associazione sportiva Audace in oltre un secolo di storia.

Un punto di riferimento sportivo da oltre100 anni

Le foto in bianco e nero appese sui muri, lo stendardo originario dell’associazione, il ring calpestato dai campioni del passato, restituiscono la dimensione di una società che, nella città, è un punto di riferimento sportivo. Ed è praticamente da sempre che dura il sodalizio tra l’Audace e la città di Roma, grazie ad una concessione dei locali, di proprietà capitolina, che s’intreccia con la storia di una realtà che sembra come la Capitale: eterna. Ed è anche in virtù di questo collaudato rapporto che l’Audace è stata inserita nel programma di Felicittà 2024: l’appuntamento che il Comune di Roma ha messo in cantiere, il 4 luglio, per far conoscere ai cittadini 19 storie straordinarie che si sono realizzate tra le mura del patrimonio capitolino.



La storia dell'Audace dal podismo al calcio

L’Audace è nata da statuto nel 1898 ma è diventata realmente operativa qualche anno più tardi, nel 1901. Era originariamente un club podistico – originariamente ubicato in via del Corso - dove si praticava l’atleta, la ginnastica, il ciclismo, il nuoto. Discipline sportive a cui si è aggiunto anche il football. “Con il trasferimento a via Frangipane abbiamo ottenuto non poche soddisfazioni sul piano calcistico. Dalla fusione con l’Esperia Roma, nel 1912, nacque una società che diede filo da torcere a squadra come la Lazio e la Juventus. Nell’Esperia infatti – ha raccontato Gabriele Venturini, maestro benemerito dell’Audace – giocavano vari seminaristi inglesi che, in quanto tali, già praticavano piuttosto bene il calcio”. Da una successiva fusione con l’Alba nel 2026, diventando Alba Audace, si gettarono le basi per la nascita dell’as Roma.

Gli anni della scherma e della lotta

La storia dell’Audace, soprattutto negli anni iniziali, è quella di una polisportiva vincente. È la prima società a mandare tre pugili a vincere i primi campionati dilettanti a Milano. È la società che annovera tra i tesserati Giovanni Raiceivich, all’inizio del secolo considerato il più forte atleta della lotta greco romana al mondo ed anche di Giulio Gaudini, campionissimo di sciabola e fioretto che tra gli anni Venti e Trenta vinse tutto (11 medagli d’oro, 11 d’argento e 4 bronzi tra Mondiali, Europei ed Olimpiadi). L’Audace è negli ultimi anni legata soprattutto alle arti marziali ed al pugilato, Le prime “si svolgono in una sala che – ha raccontato Gabriele Venturini – è stata realizzata grazie alla donazione fatta dal tenore Beniamino Gigli negli anni Venti. Lì tra l’altro è ancora presente la pedana dove un tempo si faceva la scherma” e dove dunque si allenava il grande Guadini.

Un tempio del pugilato romano

Ma a pochi metri dal Colosseo, tra le mura dell’Audace, sono state intrise di sudore le magliette di persone che hanno dato lustro al pugilato romano. “Non mi far dire dei nomi, altrimenti rischio di far rimanere male qualcuno” scherza il maestro Gabril Venturini. È il figlio di Cesare Venturini, un cognome che in via Frangipane attraversa le generazioni. Oggi il presidente dell’Asd Audace Boxe è infatti Matteo, suo nipote, “ma Cesare resta il presidente onorario, mentre io sono un umile maestro” che però è stato insignito dell’ambita “benemerenza” dalla federazione italiana di pugilato.

A proposito di pugilato, al di là dei nomi di campioni del passato e del futuro – il 5 luglio l’audacino Salvatore Contino combatte per il titolo italiano dei super gallo – la palestra è quella in cui si è allenato per anni Leone Efrati. “Qualche anno fa, in occasione dei lavori di ristrutturazione, abbiamo scoperto la sua valigetta con i guantoni, gli stivaletti e tutte le sue cose. Neppure la famiglia era a conoscenza della sua esistenza” ha spiegato Venturini “mio padre Cesare l’ha donato alla fondazione nazionale dello Shoah”. “Lelletto”, come lo chiamavano gli amici, è stato infatti una vittima della persecuzione nazifascista.

La storia di Leone Efrati

Il pugile romano, molto apprezzato anche oltre oceano, era cresciuto nella palestra di via Frangipane. Nel corso della sua carriera professionistica, ha combattuto anche per il titolo mondiale, perdendo solo ai punti per decisione non unanime. Nel 1939 è stato inserito tra i primi 10 pesi massimi al mondo, ma non ha potuto beneficiare di questo risultato. Nonostante avesse l’occasione di prendere cittadinanza negli Usa, Efrati aveva deciso di tornare in Italia. Sfuggito al rastrellamento del Ghetto, è stato in seguito arrestato con il figlio a causa di due delatori fascisti e deportato a Fossoli e poi ad Auschwitz. In Germania, come avveniva ai pugili presenti nei campi, veniva fatto combattere la domenica in incontri letteralmente all’ultimo sangue. Sopravvissuto a questi match brutali, è morto a Mauthausen dopo esser stato massacrato di botte dalle SS.

L'Audace nel programma di Felicittà 2024

Per quanto riguarda il programma di Felicittà, i visitatori potranno assistere il 4 luglio ad un allenamento amatoriale della durata di un’ora, tra le 18.30 e le 19.30. Successivamente sarà possibile, fino alle 20.30, guardare un allenamento agonistico con sparring. La giornata si conclude con le visite guidate, tra le 21 e le 23, nella storica sede dove, all’ombra del Colosseo, si sono allenate generazioni di moderni “gladiatori”. “Sarà possibile vedere anche il ring impiegato per le Olimpiadi di Roma del 1960, su cui hanno combattuto Nino Benvenuti e Cassius Clay” ha spiegato il maestro Venturini “lo abbiamo restaurato grazie ad un crowfunding lanciato dopo la pandemia”. È una chicca da non perdere.