Affittasi palazzo comunale con vista Pantheon. Il Comune chiede 390mila euro l'anno

C'è un palazzo storico, nel cuore di Roma, che potrebbe tornare a vivere dopo anni di abbandono. È in via dei Montecatini 11, pochi passi dal Pantheon, nel cuore del centro storico.

Il Comune mette a bando un palazzo in pieno centro

Un tempo, almeno fino al 2008, dentro al palazzo c'era un comando della Polizia Locale. Poi gli uffici sono stati trasferiti altrove e lì dentro non c'è rimasto più nulla. Ora il dipartimento patrimonio ha pubblicato un bando tramite il quale spera di trovare qualcuno che lo prenda in gestione, pagando un affitto da 390mila euro annui più gli oneri condominiali e le spese di ristrutturazione.

Necessari importanti interventi di manutenzione

Certo, non sarà semplice e non sarà economico rimettere a nuovo l'edificio. Alto sei piani, conta un totale di 8 alloggi, tre dei quali a destinazione di abitazione civile, tre uffici e due non accatastati. Le condizioni, come viene sottolineato anche nell'atto pubblicato il 16 novembre, non sono affatto buone. Tutti gli interni "hanno necessità di importanti interventi di manutenzione - si legge - in particolare il numero 8". Si tratta di uno dei tre appartamenti a destinazione abitativa, al sesto e ultimo piano, ed è inagibile. Come d'altronde l'interno 9. L'eventuale nuovo conduttore dovrà portare a termine "interventi particolarmente invasivi con possibilità di rischi di inagibilità dovuti a sovraccarichi della struttura da parte del vecchio utilizzatore". Al sesto piano c'è anche un deposito, con accesso autonomo: "Presenta il crollo parziale della controsoffittatura a seguito di copiosa infiltrazione d'acqua piovana".

Per 15 anni nessuno se ne è mai occupato

Lo scopo dell'amministrazione è chiaro. Essendo in piena fase di censimento del suo patrimonio disponibile, man mano che individua le situazioni più critiche e dispendiose, vuole metterci mano. E monetizzare. Via dei Montecatini 11 è uno dei casi più spinosi, attenzionato anche da una parte della politica romana (M5S, Forza Italia, Pd quando governava Raggi) ha fatto sopralluoghi e lanciato appelli per chiedere ai vari Sindaci che si sono succeduti di prendersene carico. Da Alemanno in poi, però, non si è mai mossa una foglia. A due anni dall'inizio del mandato di Gualtieri, ci prova l'assessore Tobia Zevi. Certo, le condizioni strutturali, gli obblighi di manutenzione e la richiesta economica potrebbero scoraggiare potenziali soggetti interessati, anche a quanto risulta diverse realtà imprenditoriali negli scorsi mesi hanno già bussato chiedendo informazioni.

Quanto chiede il Campidoglio per l'affitto

Roma Capitale chiede esattamente 390.674,40 euro annui per il canone (cifra che potrebbe cambiare, infatti da bando i proponenti sono liberi di depositare offerte), cifra determinata dal valore di mercato, frutto di una relazione tecnica. Ad incidere sul prezzo sono i valori dei singoli locali, sei su otto, che vanno da un minimo di 47.376 euro ad un massimo di 128.040 euro. Al mese sono 32.556,20 euro da sborsare nelle casse capitoline "oltre le imposte di legge, se dovute e le spese condominiali o accessorie di spettanza". Il canone, però, non rimarrà sempre uguale. A partire dal secondo anno (su un totale da contratto di sei, rinnovabili per altri sei), ci sarò l'aggiornamento al 75% delle variazioni Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I lavori saranno tutti a carico dell'aggiudicatario

A questa somma, l'aggiudicatario dovrà aggiungere gli interventi di ristrutturazione e messa a norma, totalmente a carico ("dopo autorizzazione e verifica del progetto"). Ovviamente, l'affittuario potrà chiedere lo scomputo dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria "previa valutazione insindacabile della congruità delle opere e autorizzazione dello stesso dipartimento". Lo scomputo, però, sarà consentito "nei limiti del canone dovuto e della durata del rapporto". Quindi, ogni somma che ecceda i 390mila euro "sarà a carico dell'aggiudicatario".

Il destino del palazzo

Ma cosa potrebbe diventare il palazzo di via dei Montecatini? Sicuramente non un albergo (anche perché il canone 6+6 esclude questa opzione), dall'assessorato fanno sapere che "chi risponderà al bando lo farà con un progetto unitario, ovviamente consentito dalle norme urbanistiche, che sarà valutato dall'amministrazione". Lo scopo è valorizzare l'immobile e far incassare il Comune.