Campidoglio, riapre dopo il restyling l'ingresso di Sisto IV a Palazzo Senatorio

La nuova veste dello storico ingresso di rappresentanza di Palazzo Senatorio, cosiddetto di Sisto IV, è stata presentata, giovedì 7 marzo, dal sindaco Roberto Gualtieri con l’assessore alla Cultura Miguel Gotor e il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce.

Gli interventi di riqualificazione

I lavori di riqualificazione, effettuati sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina, hanno risolto alcune importanti problematiche strutturali e di manutenzione, migliorando la fruibilità e la sicurezza dello spazio. L’area di intervento ha riguardato il vestibolo di ingresso a Palazzo Senatorio che dà accesso alla sala del Carroccio, alla Galleria detta di Sisto IV, e agli uffici del sindaco. L’intervento principale ha previsto la completa sostituzione della bussola d’ingresso presente nell’atrio, del posto di guardia e dello spogliatoio del personale addetto ai controlli. “Elevati standard di sicurezza – si legge in una nota - sono stati poi assicurati grazie all’utilizzo di materiali ed elementi architettonici ad alta resistenza e di elevata qualità estetica, nel pieno rispetto della monumentalità e del valore storico dei luoghi”. È stata realizzata anche una struttura in metallo autoportante costituita da travi di supporto ai telai delle porte di accesso e degli infissi. La postazione della guardiania, infine, è stata riorganizzata in modo da permettere una maggiore funzionalità, con un sistema interamente automatizzato per il controllo degli ingressi.

Gli altri lavori a Palazzo Senatorio

La riqualificazione dell’entrata di Sisto IV è solo l’ultimo in ordine cronologico di una serie di importanti lavori effettuati nell’ultimo anno a Palazzo Senatorio, con lo scopo di rendere fruibili e accessibili a tutta la cittadinanza spazi istituzionali rimasti a lungo chiusi. È stata restaurata e ripristinata la fontana della dea Roma ed è stato messo in sicurezza e completamente restaurato il cornicione in stucco, insieme alla balaustra e alle statue antiche poste a coronamento del Palazzo. Inoltre, sono state riaperte la scalinata michelangiolesca e la porta d’accesso all’aula Giulio Cesare, sede dell’Assemblea capitolina. E, per quanto riguarda i prossimi interventi, l'intero prospetto di Palazzo Senatorio sarà oggetto di lavori di restauro e valorizzazione finanziati con fondi PnrrCaput Mundi – Next Generation EU, così come le facciate degli altri palazzi capitolini, la pavimentazione della piazza e i gruppi scultorei dei Dioscuri sulla Cordonata.