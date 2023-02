Il Campidoglio e il Colosseo si illuminano con i colori dell'Ucraina

In occasione dell'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, il Colosseo e la facciata di Palazzo Senatorio si illumineranno con i colori della bandiera ucraina.

Infatti proprio ad uno di distanza dall'inizio del conflitto, dalle ore 18:00 alle 24:00 saranno proiettati i colori della bandiera dell'Ucraina sulla facciata di Palazzo Senatorio e sul Colosseo. Un gesto della città di Roma a sostegno della popolazione ucraina che un anno fu subì l'invasione della Russia.

Le presidenti e i presidenti dei Consigli comunali delle grandi città, tra i quali la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, hanno scritto una lettera al sindaco di Kiev e presidente dell'Associazione delle città ucraine Vitali Klitschko per esprimere vicinanza e sostegno alla loro battaglia e l'auspicio che si possa arrivare al più presto alla fine del conflitto. La lettera è stata sottoscritta dalle Presidenti e dai Presidenti dei Consigli comunali di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Aosta, Ancona, Bolzano.

Questo il testo integrale della lettera: “Gentile Vitali Klitschko - Chair of the Association of Ukrainian Cities (AUC) and Mayor of Kyiv presidente Anci Ucraina. Caro collega, il 24 febbraio 2023 sarà trascorso un anno dall'invasione russa in Ucraina; un anno di guerra, di violenze e devastazioni che non hanno risparmiato neanche i vostri bambini. Da subito la Nato, l'Unione europea, l'Italia si sono opposte politicamente all'aggressione e schierate a sostegno del vostro popolo oppresso. Oggi, in occasione di questo triste anniversario, vogliamo esprimerti la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, e ti chiediamo di far arrivare questo messaggio e il nostro il pensiero a sostegno della coraggiosa battaglia del popolo ucraino alle colleghe e ai colleghi amministratori locali e rappresentanti dei municipi ucraini. Con l'auspicio che un negoziato rispettoso frutto del lavoro della diplomazia internazionale possa portare al più presto alla fine del conflitto, ti salutiamo calorosamente”.