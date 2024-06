Palazzi senz'acqua, Acea risponde: "Colpa degli impianti vecchi". Ma i residenti non ci stanno

L’acqua a singhiozzo in alcuni condomini del municipio VII non è un problema di competenza di Acea, ma dipende dagli impianti privati dei condomini, ormai troppo vecchi. Questa la sintesi dell’incontro che il presidente del municipio VII, Francesco Laddaga, ha avuto con i rappresentanti dell’azienda lo scorso 20 gennaio, sul problema della mancanza d’acqua in alcuni palazzi del territorio. Una risposta già anticipata nei giorni scorsi da RomaToday.

I risultati delle verifiche

A fare il punto sulla questione è il minisindaco, che dopo l’incontro ha voluto prendersi dei giorni, in attesa di leggere la relazione tecnica da parte di Acea, prima di riferire quanto era emerso dal colloquio. “Secondo la normativa e il contratto di servizio – sottolinea Laddaga - Acea Ato 2 è responsabile della fornitura di acqua e della pressione minima garantita fino al contatore idrico; a valle del suddetto contatore, quindi per quanto riguarda l’impianto dei palazzi e dei singoli appartamenti, la competenza è dei privati”. Fatta questa premessa, il minisindaco precisa che le sospensioni dell’acqua riguarderebbero circa una ventina di palazzi, su un totale di 21mila utenze condominiali gestite da Acea nel municipio VII. Sugli stabili che hanno segnalato disservizi in questi mesi l’azienda ha eseguito delle verifiche a partire da fine aprile che “hanno confermato sia la conformità dei valori di pressione rispetto alla piezometrica minima garantita, sia l’assenza di problematiche specifiche afferenti alla rete idrica, in particolare, sono stati eseguiti dei sopralluoghi presso le utenze che segnalavano disservizio al fine di verificare diffusamente le condizioni di fornitura erogate al contatore - spiega il presidente del municipio VII - durante le quali è stato talvolta possibile ispezionare anche la parte impiantistica privata, posta a valle del punto di fornitura e non di competenza di Acea Ato 2, potendo constatare che le caratteristiche tecniche degli impianti sono spesso tali da compromettere il corretto approvvigionamento idrico degli stabili”.

Nel corso del mese di maggio, inoltre, il controllo è stato esteso ad un’area più vasta: piazza Ragusa, via Taranto, via dei Rogazionisti, via Mestre, via Monselice, via Enna, via Della Mirandola, via Della Stazione Tuscolana, via delle Cave, via Capponi, viale Furio Camillo e via Appia Nuova: i controlli “hanno confermato l’assenza di anomalie di rete idrica insistente sul territorio in questione". In sintesi, il problema non dipende da Acea, ma dagli impianti troppo vecchi e, dunque, è compito dei condòmini risolverlo. L’azienda in particolare, come spiega il minisindaco “ha suggerito ai privati di dotare i palazzi di pompe di sollevamento”.

I test sulla pressione

Come riporta il minisindaco, Acea ha eseguito anche dei test prolungati sulla pressione di 24 ore nei condomini di via Gino Capponi 76, via delle Cave17, via delle Cave 45, viale Furio Camillo 74, viale Furio Camillo 50, via Carlo Sigonio 4, via Eurialo 92c, via Mestre 16, via Appia Nuova 433. Nelle prossime settimane, invece, le verifiche saranno eseguite nei palazzi di via Marco Valerio Corvo 121, via delle Cave 55, via Antonio degli Effetti 33, piazza Ragusa 42, via Antonio degli Effetti 20, via Coriolano 50, via Sestio Calvino 121, via Coriolano 21, via delle Cave 27, via Sestio Calvino 33, via Eurialo 91.

I residenti non ci stanno

Le spiegazioni fornite da Acea, che Laddaga ha riportato anche in un post sulla sua pagina Facebook, non hanno però convinto chi in quei palazzi ci abita e sconta quotidianamente i disagi dovuti alla mancanza d’acqua. Come mostrano i commenti. “Le comunico che hanno tolto l’acqua circa tre settimane fa, tutte le notti per una settimana anche nella zona di Villa Lais- scrive una residente -. Ci sono stati disservizi continui per varie settimane. Sabato scorso nel pomeriggio improvvisamente rubinetto a secco per circa due ore. E non è affatto vero che la pressione sia la stessa e dipenda dalla vetustà dei condomini. Ma lei veramente si fa intortare così facilmente? E pensa di farlo anche con noi cittadini?”. “Questi impianti condominiali che da un anno all’altro diventano vetusti! Dal 1940 hanno aspettato il 2024 per diventare vetusti, così all’improvviso. Mannaggia…” ironizza un’altra. In molti chiedono inoltre di visionare la relazione tecnica e di poter incontrare pubblicamente Acea. Alla spiegazione fornita a Laddaga dall’azienda, inoltre, risponde un abitante del condominio di via Flavio Stilicone 197, in una lettera a RomaToday: “Durante il giorno la pressione c'è e c'è anche l'acqua. Tenendo poi presente che l'uso della stessa è maggiore quindi se ci fosse un problema all'impianto, di notte quando si usa meno, l'afflusso dovrebbe essere ancora maggiore, ma non è così”. Tra i palazzi che hanno segnalato i disagi, che in alcuni casi si trascinano da più di due anni, inoltre, c’è anche chi si è già portato avanti, facendo controllare l’impianto interno. Una verifica da cui non sarebbero emerse criticità, come spiega Giuseppe Paciucci, residente e amministratore di condominio del palazzo di via Carlo Sigonio 4. “Sappiamo per certo che il problema non è l’impianto interno perché l’abbiamo fatto controllare di recente” sottolinea. La spiegazione tanto attesa da parte di Acea, dunque, non solo non ha convinto i residenti, ma sembra aver esasperato ancora di più gli animi di chi teme di dover affrontare i mesi più caldi dell'anno senz'acqua.