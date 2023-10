Ottobre Rosa 2023, anche il VI municipio in campo per la prevenzione del tumore al seno

Anche il VI municipio delle Torri sosterrà l’"Ottobre Rosa 2023", la campagna a favore della prevenzione del tumore al seno.A partire da sabato 7 ottobre ci saranno tornei di padel, pallavolo e calcio tutti, ovviamente, al femminile. L’evento servirà per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Filo di Teseo, un sodalizio che ha una caratteristica importante: le socie fondatrici sono tutte donne operate al seno.

Giochi e visite

Gli eventi si svolgeranno al Selecto Padel, su via di Torrenova. Si comincerà, come detto, sabato con un torneo di padel per principianti mentre domenica sarà il turno dei giocatori intermedi e avanzati.

Durante questi appuntamenti sportivi, verrà effettuata visita senologica gratuita e grazie alla dott.ssa Maria Antonietta Di Roberto, responsabile della casa della salute in via della Tenuta di Torrenova, ci sarà l’unità dell’Uosd promozione della salute a disposizione di tutte le donne giocatrici e non nel prenotare, tramite portale, appuntamento per la mammografia.

Supporto alle donne del VI municipio

“È un evento che ho voluto fortemente – spiega, in una nota, Maria Leccese, consigliera di Fdi del VI Municipio e promotrice dell’evento - lo screening è importantissimo, migliora la diagnosi e riduce la mortalità. I dati del 2022 confermano che, il tumore della mammella, è la neoplasia più frequente nelle donne. Le cittadine di questo municipio se lo meritano, non tutte hanno la possibilità e quindi, è giusto dare il nostro supporto. Vorrei che il mese della prevenzione non sia solo ottobre e non riguardi solo il tumore mammario. Ci sto lavorando, bisogna prevenire sempre, tutto l’anno incrementando con screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (pap-test, test HPV- HR) e screening per la prevenzione del tumore del colon retto. Ringrazio per il supporto l’assessore Amato, l’assessore Raiola e il presidente Nicola Franco che hanno sposato a pieno la mia iniziativa”.