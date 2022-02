Anche i cinghiali amano la primavera: incursione nel vivaio di Ottavia

Cinghiali tra vasi di ciclamini, limoni e margherite gialle. Succede a Ottavia dove ieri pomeriggio un branco di cinghiali ha fatto incursione nell’area vivaio del supermercato lungo la via Trionfale.

Cinghiali tra i fiori di Ottavia

Tre grossi esemplari che in pieno giorno hanno varcato la soglia del market generando curiosità, stupore e qualche timore in chi in quel momento si trovava nel grosso piazzale dedicato ai fiori. Cinghiali apparsi mansueti, a loro agio tra piante verdi e piccoli alberi da frutto sotto gli sguardi incuriositi di passanti e automobilisti in transito lungo l’arteria principale del quadrante ovest della città.

Monte Mario, è invasione di cinghiali

Incontri ravvicinati con i cinghiali che a Ottavia non sono di certo una novità, spesso immortalati a passeggio lungo la Trionfale, intenti a rovistare nei sacchetti accumulati intorno ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Monte Mario, il quadrante della città dove i cinghiali sono ovunque: hanno fatto clamore quelli all’ingresso del pronto soccorso del Policlinico Gemelli, stupore invece per il branco che al mattino si è presentato davanti ai cancelli della scuola proprio in mezzo a genitori e bambini zaino in spalla in attesa della campanella. Non mancano gli avvistamenti, quasi quotidiani, di branchi che si muovono tra auto e bus nel cuore del quartiere, sì ricco di palazzine e densamente abitato ma proprio a ridosso della Riserva dell’Insugherata.

La convivenza tra romani e cinghiali

Un’invasione, quella degli ungulati a Roma, mai arginata. Tra piani di contenimento che si sono rivelati inefficaci, protocolli d’intesa rimasti su carta, con Comune e Regione a litigare sulle competenze, la Capitale, da nord a sud, è ormai uno zoo. I romani si sono abituati a convivere con i cinghiali e viceversa.

Dai gatti ai cinghiali: la figura del garante degli animali

Intanto il Campidoglio è pronto a reintrodurre un garante per gli animali, figura che manca da oltre un anno: l’ultima delegata si dimise infatti in polemica con la gestione dei cinghiali e delle botticelle. Un garante con la funzione di coordinamento tra l’ associazionismo e l’amministrazione, sia centrale che territoriale che servirebbe così anche a “divulgare verso la comunità territoriale la conoscenza delle norme internazionali, statali, regionali e comunali che disciplinano la materia della tutela dei diritti degli animali”. Cinghiali compresi.