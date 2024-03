Osvaldo choc, sfogo sui social dell'ex calciatore dell'As Roma: "Sono depresso e alcolizzato. Aiuto"

Ha vestito per due stagioni la maglia dell'As Roma. Cinquantacinque presenze in cui mise a segno 27 gol. A distanza di dìeci anni l'ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo torna a far parlare di sé, e lo fa in lacrime, con un video di dieci minuti pubblicato sui suoi profili social in cui chiede aiuto: "Sono depresso e in cura psichiatrica", il messaggio dell'ex numero 9 giallorosso: "Ho bisogno di aiuto".

Bomber argentino, naturalizzato italiano, Osvaldo ha vestito anche la maglia Azzurra (14 presenze e 4 gol). Una lunga carriera cominciata con la maglia del club argentino del Lanus che lo ha visto vestire numerose casacche: Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Inter e Juventus, solo per citarne alcune. Appesi gli scarpini al chiodo, a 34 anni si è dedicato alla musica fondando nel 2016 il gruppo Barrio Vejo, di cui era cantante con il nome d'arte di Dani Stone.

Trentotto anni compiuti a gennaio, l'ex bomber della Roma ha lanciato un disperato appello sui social chiedendo aiuto: "Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco", racconta Osvaldo su Instagram parlando dei suoi problemi di dipendenze, soldi e salute mentale.

"Voglio raccontare alcune cose della mia vita perché sento la necessità di farlo - le parole dell'ex attaccante - da tempo lotto con uno stato di depressione molto forte e questo mi ha fatto cadere in alcune dipendenze: alcol, droga. La verità è che sento che la vita mi sta sfuggendo di mano". Osvaldo ha detto di essere sotto trattamento psichiatrico. "Sto prendendo medicinali - ha rivelato - ho una malattia molto specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze e cado nell’autodistruzione". Il 38enne ha spiegato di vivere da solo chiuso in casa. "Non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto", ha affermato. "Credo che l'unica maniera per cercare di uscirne sia raccontare alla gente quello che mi sta succedendo - ha proseguito - queste dipendenze brutte hanno solo accentuato la mia depressione".

"Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre. Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela (la ormai ex, Ballester, ndr) - conclude Osvaldo -. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più".