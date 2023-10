Ad Ostia è caccia alle targhe. I residenti ne cercano oltre 100, perdute dopo l'alluvione

Sono più di 100 le targhe automobilistiche che i residenti di Ostia, negli ultimi giorni, stanno cercando. Sui canali social del quartiere, i residenti stanno continuamente aggiornando gli elenchi, tra quelle che sono state trovate e, quelle, che invece risultano ancora smarrite.

Targhe disseminate in tutta Ostia

Il conteggio delle targhe perdute è stato fatto proprio dai residenti. Sono la conseguenza del forte temporale che si è verificato all’inizio della settimana. Da allora si sono moltiplicate le foto delle targhe smarrite, con tanto di indicazione della strada dove sono state avvistate. E si trovano, letteralmente, ovunque.

Ve ne sono in via Carlo Avegno 58, davanti il distributore di carburanti ed all’ingesso dell’asilo nido La Gabbianella. Ce ne sono alcune all’ingresso del supermercato di via delle Ebridi 4. Ma anche davanti all’autolavaggio a mano di via Franco Mezzadra. Un cimitero di targhe, disseminate in zone anche piuttosto distanti tra loro, dal pontile alla zona di Ostia Ponente, dal porto alle strade intorno allo skate park.

Le iniziativa promosse per ritrovarle

“Per tentare di aiutare chi ha perso le targhe nei vari post” ha suggerito un residente “suggerisco di mettere alla fine un hashtag, con cui diventa più facile cercarle”. Sui social, il modo per trovarle, è quello di digitare #targheOstia. C’è anche chi ha pubblicato, sulla pagina facebook del quartiere, un elenco delle targhe smarrite. Centinaia di commenti stanno contribuendo a spuntare quelle che, nel frattempo, sono state rinvenute. E c’è chi, davanti al rischio di dover acquistare una nuova targa, ha proposto di chiedere i danni.