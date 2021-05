Ostia, al via la stagione balneare con i bagnini a mezzo servizio. Tornano i bagni chimici

La stagione balneare a Ostia inizia con il freno a mano tirato. Temperature tutt'altro che estiva, un po' di vento e il primo sabato di Open Day dai vaccini anti Covid ha portato meno gente sul litorale, e il primo giorno di mare è partito in sordina.

Il Movimento 5 Stelle anche quest'anno ha comunque caricato le aspettative, con una serie di annunci per l'estate che hanno spaziato dal paragone con Venice Beach alla conferma della web app Seapass per le spiagge libere. I problemi però restano.

Anche quest'anno infatti - per il quinto anno consecutivo - il servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge libere del comune di Roma sarà solo a metà: solo nei weekend a maggio e giugno, tutti i giorni soltanto a partire da luglio, e anche le spiagge ad accesso libero non hanno la pulizia garantita.

Tornano invece i bagni chimici sul lungomare Paolo Toscanelli, nel tratto di arenile libero compreso fra gli stabilimenti "Aneme e Core" e "Village", come confermato anche da Daniele Diaco, il portavoce all'Assemblea Capitolina e presidente Commissione IV Ambiente Roma Capitale.

“Il benessere dei romani sta in cima ai nostri pensieri e le azioni virtuose intraprese dalla giunta Raggi e dalla giunta del X Municipio presieduta da Giuliana Di Pillo lo testimoniano ancora una volta", ha detto Diaco condividendo uno scatto dei bagni.

Una stoccata è poi arrivata dai consiglieri della Lega in Municipio, che hanno puntato il dito sull’assenza di parcheggi per disabili: “Il 19 aprile scorso abbiamo chiesto una verifica dei posti per disabili presenti sul lungomare di Ostia in prossimità delle spiagge in quanto da un nostro sopralluogo su tutto il lungomare ci risulta che, specie nel tratto di lungomare Amerigo Vespucci, ci sono centinaia di metri privi di posti auto dedicati alle persone con permesso disabili”, ha detto Monica Picca, capogruppo della Lega nel parlamentino lidense, in una nota firmata da Mauro Conti, referente disabilità del X Municipio.

Sul lungomare di Ostia, comunque, sabato pomeriggio erano più le persone con felpe e giacche che quelle in costume e short: molti hanno preferito una sosta per un gelato rinunciando alla tintarella in spiaggia, pochissimi quelli che hanno tentato il primo bagno, anche se intorno all’ora dell’aperitivo i locali hanno iniziato a popolarsi per uno spritz, e pazienza il vento e le temperature non proprio miti.