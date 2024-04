Prove d'estate nel weekend: da Ostia a Fregene, spiagge prese d'assalto

Un weekend di inizio aprile che ha già il sapore dell’estate sul litorale romano: sabato 6 e domenica 7 aprile si è registrata una grande affluenza verso le spiagge di Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese. Molti i romani che hanno colto l’occasione delle temperature calde, intorno ai 21-22 gradi, per inaugurare la stagione della tintarella. E c’è anche chi ha fatto il primo bagno in mare.

Una domenica da “bollino rosso”

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità, con il traffico via via in aumento in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino e sulle altre principali arterie d'accesso alle località balneari. I parcheggi in prossimità del lungomare stati presi d'assalto già dal primo mattino. Molti anche i gruppi di bikers sulle ciclabili. Potrebbe essere, inoltre, visto il "pienone", una giornata da "bollino rosso" per il rischio di sosta selvaggia.