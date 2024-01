Dissequestrato l'ospedale di Tivoli, la Regione: "Via ai lavori di ripristino"

Tutte le aree che non sono state colpite dalle fiamme sono state dissequestrate. Una notizia inaspettata, arrivata durante un sit in di protesta promosso dal “Comitato per la riapertura dell’ospedale” di Tivoli, il nosocomio San Giovanni Evangelista colpito da un incendio l’8 dicembre scorso. 200 pazienti evacuati, tre decessi ed un sistema sanitario nella zona praticamente al collasso. Il 26 dicembre, invece, la notizia che tutti aspettavano: il sostituto procuratore Filippo Guerra, titolare dell’indagine, ha dissequestrato gran parte dei locali della struttura.

Locali dissequestrati

Sono state dissequestrate anche alcune aree dalle quali sarebbero partiti le fiamme, eccezion fatta per gli spazi danneggiati. L’ospedale, quindi, non è ancora al pieno delle sue funzionalità ma, quanto meno, potrà ricominciare a svolgere alcuni servizi essenziali. A dare notizia del dissequestro è stata Paola Calvaresi, direttore sanitario degli ospedali di Tivoli, Monterotondo e Subiaco, intervenuta durante la manifestazione che chiedeva, appunto, la riapertura del nosocomio. Una notizia accolta dagli appalusi delle persone presenti davanti al San Giovanni Evangelista. Moderata soddisfazione anche da parte dei sidnacati che, non poco tempo fa, denunciavano l’andamento a rilento dei lavori all’interno della struttura.

Nodi irrisolti

Appresa la notizia, Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio, punta il dito sulle aree ancora non funzionanti dell’ospedale tiburtino: “Rimarrebbero ancora alcuni nodi irrisolti – scrive in una nota - mancherebbe infatti il reparto di ostetricia, impossibile da trasferire altrove visto che nessuna struttura dell’Asl Rm 5 avrebbe le caratteristiche idonee ad ospitarlo; ancora assenti anche punti nascita e ascensori. La Giunta Rocca faccia ulteriori verifiche e prosegua spedita con il ripristino di tutti i servizi sanitari per restituire a medici, personale sanitario e pazienti una sede di lavoro sicura e ai cittadini un servizio pubblico sanitario degno di questo nome, che non li costringa ad emigrare presso altre Asl o, peggio ancora, presso le più costose strutture sanitarie private, con un aggravio del carico di richieste per il sistema sanitario regionale e dei costi per le fasce sociali più deboli bisognose di cure”. Rimangono sotto sequestro impianti e cabine elettriche poste ai piani sotterranei, e così resteranno fino alla stesura di tutti gli accertamenti previsti dalla procura sui locali colpiti dalle fiamme.

Riattivazione dei servizi

"L'annuncio del dissequestro dell'ospedale di Tivoli giunge all'indomani della nostra visita presso gli uffici della direzione generale della Asl Roma 5, - dice in una nota Micol Grasselli, vice presidente della commissione lavori pubblici della Regione Lazio commentando il dissequestro dell'ospedale da parte della Procura - nella quale abbiamo portato all'attenzione degli uffici le criticità impellenti a partire dalla immediata riapertura dell'ospedale. Come Regione Lazio, e già da tempo, siamo pronti per ripartire con i lavori di recupero bloccati fino ad oggi a causa dei sigilli".

Grasselli, poi, prevede “la riattivazione di diversi servizi sanitari in pochissimo tempo per garantire ad un bacino di 450 mila cittadini di 76 comuni un servizio fondamentale a partire dai reparti di medicina interna, chirurgia e pronto soccorso".

"La notizia del dissequestro dell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli da parte della magistratura, oltre a essere una buona notizia per tutto il territorio, smentisce soprattutto le cassandre dell'opposizione che avevano tentato di costruire una polemica elettorale su una tragedia dolorosa. Ora finalmente ci sono tutti i presupposti affinchè si possano avviare i lavori necessari al ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile e proprio a questo riguardo ci siamo attivati per tempo in modo da poter intervenire già dai prossimi giorni senza indugi” ha detto, invece, Giancarlo Righini, assessore al bilancio della Regione Lazio.