Ospedale di Tivoli, allarme dei sindacati: "Dopo l'incendio il recupero è in alto mare"

Grande preoccupazione da parte dei sindacati in merito all'iter che porterà alla riapertura dell'ospedale di Tivoli, reso inagibile dopo l'incendio che lo ha parzialmente distrutto, il 9 dicembre. Secondo Anaao Assomed, Cisl Fp Roma Capitale e Rieti e Cisl Medici i ritardi nell'avvio dei lavori "sono forti".

Allarme dei sindacati sulla riapertura dell'ospedale di Tivoli

Quasi un mese fa un rogo ha parzialmente distrutto l'ospedale di Tivoli, nel distretto dell'Asl Roma 5, a servizio di oltre 400mila residenti della provincia di Roma. Tre i morti e oltre 200 i feriti a causa dell'incendio. Da quel giorno la struttura è inagibile, sotto sequestro giudiziario per agevolare le indagini in corso da parte della Procura di Tivoli. Tre sigle sindacali si appellano alla Regione e denunciano ritardi nei lavori necessari per il ripristino delle attività nel nosocomio tiburtino.

Locali sanitari sotto sequestro e bonifica a singhiozzo

"A oggi rimangono sotto sequestro giudiziario alcuni settori della struttura - scrivono Anaao Assomed, Cisl Fp Roma Capitale e Rieti e Cisl Medici - fondamentali per poter avviare il necessario percorso di riattivazione tecnica dei locali sanitari, allo stesso tempo risultano non accessibili molti locali che ancorché non danneggiati rimangono preclusi agli addetti ai lavori. La bonifica e il ripristino delle sezioni di degenza non risulta affidato a ditte specializzate che lo possano garantire con lavoro a ciclo continuo. Si registra, inoltre, un continuo trasferimento di materiali e macchinari elettromedicali dal P.O. di Tivoli verso altri presidi della Asl Roma 5: si teme che sarà molto difficile il recupero di detti materiali anche una volta avvenuta la riapertura dell'ospedale tiburtino"

"Medici in fuga, in 9 stanno andando altrove"

Il rogo e il conseguente sequestro dei locali dell'ospedale di Tivoli non stanno comportando solamente l'impossibilità di avere un presidio sanitario pubblico in un'area densamente popolata. Secondo le tre sigle sindacali, nelle prossime settimane diversi professionisti migreranno in altre strutture, prevalentemente di Roma: "Ci risulta - svelano i sindacati - che circa 9 medici cardiologi a breve accetteranno incarichi presso altre Asl, abbandonando per sempre l'ospedale Tiburtino. L'assenza di un tavolo tecnico permanente con gli attori direttamente coinvolti nella crisi (Regione, Prefettura, Comuni, Asl, magistratura) che dovrebbe garantire l'avvio di un corretto ed efficace cronoprogramma volta alla riapertura dell'ospedale, porterà inevitabilmente ad ulteriori migrazioni di professionisti. Allo stesso tempo, il sistema di soccorso primario del quadrante Roma Est continua a soffrire"

La richiesta di un tavolo tecnico permanente

Il blocco delle attività a Tivoli, con i pazienti smistati in altre strutture del territorio, sta causando problemi alla fluidità del lavoro dei sanitari e delle ambulanze. "Si continuano a registrare continui blocchi di ambulanze presso i pronto soccorso - prosegue la nota di Anaao Assomed, Cisl Roma Capitale e Cisl Medici - e le aree di Tivoli/Guidonia, nonostante il rafforzo dei mezzi di soccorso, registrano gravi difficoltà nella risposta alle richieste di soccorso". Uno scenario che "meiterebbe maggiore attenzione da parte di Regione, Prefettura, comuni, Asl e magistratura". "Chiediamo quindi che venga istituito un tavolo tecnico permanente - concludono - che si occupi di definire e raggiungere tutti gli obiettivi a breve, medio e lungo termine volti a garantire il diritto alla salute ai cittadini dell'intero settore di Roma Est".