E' romano l'ospedale migliore d'Italia secondo Newsweek

Il Policlinico universitario Agostino Gemelli è tra i 250 ospedali migliori del mondo secondo la classifica 2022 stilata dalla rivista Newsweek. Ed è il migliore in Italia.

La classifica 2022 della rivista americana sugli ospedali nel mondo

Ogni anno il settimanale statunitense, diffuso in 4 milioni di copie in tutto il mondo, analizza centinaia di nosocomi in ogni continente allo scopo di fornire "il miglior confronto di dati riguardo le performance e la reputazione degli ospedali" per far sì che i pazienti e le loro famiglie possano operare la migliore scelta possibile e per fornire agli ospedali stessi un termine di paragone con i suoi simili "in un'epoca di cambiamento senza precedenti".

Come vengono raccolti e analizzati i dati

La classifica viene suddivisa in 11 specialità: pediatria, cardiochirurgia, endocrinologia, neurochirurgia, oncologia, ortopedia, neurologia, urologia, pneumologia, cardiologia e gastroenterologia. L'analisi coinvolge oltre 800.000 esperti tra cui medici, direttori d'ospedale e professionisti della salute in 27 paesi differenti, ai quali viene chiesto di rispondere a una ricerca e raccomandare le migliori strutture ospedaliere nel proprio Stato o in altri. Inoltre vengono raccolte le recensioni dei pazienti, spesso fatte tramite le compagnie assicurative. Infine il terzo fattore è quello delgli "indicatori di performance medica" negli ospedali, per esempio informazioni sulla qualità dei trattamenti e le misure igieniche.

Il Gemelli è primo in Italia davanti al Niguarda

L'ospedale Gemelli (fondato nel 1964), risulta quindi essere nella top 250 dei migliori al mondo - alla posizione 37 - prima anche del Niguarda di Milano che si trova in 50^ posizione. A livello nazionale, il Gemelli ottiene la prima posizione con il 93,3% delle preferenze. Dietro ancora il Niguarda e sul gradino più basso del podio il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna. Al 18° posto il Sant'Andrea, al 36° l'Umberto I prima di Tor Vergata, al 45° il San Camillo-Forlanini, mentre al 63° il Campus Bio-medico di Trigoria. Dopo il 70° posto sia il San Giovanni Addolorata sia il San Filippo Neri con il Pertini che chiude la classifica romana al 103° posto su 112 strutture analizzate. Non riceve nessuna valutazione, non essendo in classifica, l'IFO Regina Elena-San Gallicano, l'istituto fisioterapico ospedaliero che si trova a Mostacciano.