Orti di Vigna Murata, accordo tra coop e istituto agrario: "I trattori entreranno, ma dal 28 si apre un tavolo istituzionale"

Alla fine i trattori dell'istituto tecnico agrario Garibaldi entreranno nel terreno curato dall'omonima cooperativa formata da ragazze e ragazzi autistici. E' quanto fa sapere il presidente Maurizio Ferraro a RomaToday: "Nella giornata di oggi (ieri lunedì 20 dicembre, ndr) è stato raggiunto un accordo - ci fa sapere - e inoltre si avvierà un'iniziativa formale, a partire dal 28 dicembre, alla presenza del Municipio VIII, Roma Capitale, Città Metropolitana e Regione Lazio". Venerdì 17 il preside aveva mandato le ruspe per riappropriarsi di un ettaro, ovvero la metà di quanto coltivato ormai da quindici anni dalla cooperativa, ma la presenza di operatori e famiglie aveva fatto rimandare l'operazione.

Ferraro ha tenuto anche a smorzare i toni della polemica, rispetto a quanto pubblicato dalla nostra testata nella giornata di ieri: "È in corso la ripresa di rapporti con la scuola - spiega - che nonostante l'asprezza e la delicatezza ha bisogno di toni che non possono essere quelli usati nell'articolo e soprattutto non fanno parte del mio modo di pormi. Resta ferma la rappresentazione delle difficoltà connaturate alle decisioni del preside".

Subito dopo quanto avvenuto tra venerdì 17 e lunedì 20, anche la politica è intervenuta con dichiarazioni al vetriolo della lista Calenda - che ha invitato anche il sindaco Gualtieri a visitare il terreno - e un ordine del giorno che i membri della commissione politiche sociali di Roma Capitale hanno depositato per essere discusso oggi in assemblea in Campidoglio.

Il tavolo che si aprirà il 28 dicembre, negli auspici di tutti porterà ad una forma di convivenza di cui però non si conoscono ancora i dettagli. La convenzione tra cooperativa e istituto agrario è scaduta ad aprile dopo 9 anni. Inoltre, il 14 dicembre è stata pubblicata dalla Regione Lazio la graduatoria dei progetti vincenti che otterranno il finanziamento per realizzare un Centro Polivalente per persone con disturbo dello spettro autistico e la Garibaldi è tra i migliori quattro. Senza contare che all'interno del casale incluso nella convenzione, ristrutturato dalla cooperativa, sono stati ricavati due appartamenti per l'applicazione della legge 112 del 2016 sul Dopo di Noi.