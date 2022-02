Elezioni dell’ordine dei commercialisti, Giovanni Calì: “La prima sfida da vincere è il rilancio della categoria”

I commercialisti e gli esperti contabili di Roma tornano alle urne. L’appuntamento è fissato per le giornate del 21 e del 22 febbraio. Le operazioni di voto necessarie a eleggere i nuovi organismi si svolgeranno in maniera telematica. Verranno eletti, il presidente e 14 Consiglieri dell’Ordine; il Collegio dei Revisori dell’Ordine composto da tre membri effettivi e due supplenti e 6 componenti del Comitato Pari Opportunità.

In vista dell’imminente appuntamento elettorale, abbiamo incontrato Giovanni Calì, candidato alla presidenza dell’ordine. Già segretario dell’ordine di Roma dal 2012 al 2016, Calì ha ricoperto il ruolo di presidente della Fondazione Telos, il centro studi dell’ordine.

In piena pandemia e crisi economica, i commercialisti rinnovano il proprio ordine. Quali sfide attendono l'intera categoria?

Sfide di rilancio. È una categoria abbastanza provata, sia a livello interno da tutte le vicende degli ultimi tempi anche legate all’organizzazione delle elezioni - sia a livello di immagine. La prima sfida è ricucire tutto questo, perché la contrapposizione non porta da nessuna parte. Un’altra sfida sarà quella di essere in grado di far riconoscere all’esterno le competenze, la professionalità e il ruolo istituzionale della categoria, anche a livello sociale. Siamo i primi consulenti dell’impresa, profondi conoscitori delle dinamiche del funzionamento delle aziende, e siamo anche intermediari culturali nei rapporti col fisco tra il mondo dell’impresa e l’amministrazione finanziaria. E tutto questo ci deve essere riconosciuto. Come? Consentendoci di interloquire con le istituzioni in maniera più serrata e proficua.

Tra bonus, esenzioni, detrazioni la fiscalità è entrata nelle vite degli italiani. Il Governo vi ha coinvolto a sufficienza in questi anni?

Mai a sufficienza come avrebbe dovuto e potuto. In questo recente passato – con la categoria lacerata al suo interno - era anche difficile essere ascoltati ma sicuramente si dovrebbe essere ascoltati molto di più.

In queste elezioni si fronteggiano due liste. Cosa caratterizza il suo programma?

È un programma molto ragionato che abbiamo voluto mettere insieme. I punti salienti riguardano sicuramente il riconoscimento del ruolo che va fatto di concerto con il consiglio nazionale, quindi un’attività di pressing sul consiglio nazionale e suggerimento affinché si vada nella direzione giusta. In secondo luogo, il territorio: bisogna allacciare relazioni con le istituzioni locali, quali Agenzia delle entrate, Inps, Camera di commercio, i tribunali e avere con loro un corretto dialogo. Ci sono poi le pari opportunità che non sono solo di genere ma anche generazionali. La nostra categoria ha una presenza importante di under 40 che va presa in considerazione, dobbiamo lasciare spazio ai giovani. E per farlo credo che sia opportuno cercare di introdurre in qualsiasi organismo dell’ordine, quote di genere e generazionali.

Cosa si aspetta nei prossimi anni nelle normative che riguarda la professione dei commercialisti?

Il trend che constato dal punto di vista politica non è protezionistico, ne lo vogliamo. Credo che riconoscere la professionalità e l’effetto sull’utenza che la qualità del lavoro genera sia un fatto importante. Consentire che i commercialisti siano tutelati non significa avere privilegi ma dignità del proprio lavoro. Uno degli impegni dei candidati della lista è di non accettare altri incarichi istituzionali che ci disturberebbero dall’attività di consiglio dell’ordine. A questo ne aggiungo uno personale: quello di non ricandidarmi comunque vada a finire.