Ordinanza zanzara tigre: le raccomandazioni del Comune per l'estate 2023

Non lasciare contenitori e vasi in aree aperte per evitare che raccolgano acqua piovana e favoriscano il deposito di uova, svuotare le piscine inattive, utilizzare pesci larvivori nelle fontane pubbliche e private, evitare inaffiamenti continui. Queste sono alcuniìe delle raccomandazioni (in realtà veri e propri ordini) che Roma Capitale ha inserito nell'ordinanza anti-zanzara tigre firmata il 16 maggio dal sindaco Gualtieri.

L'ordinanza è stata pubblicata sul sito del Comune il 16 maggio, alla luce della necessità di evitare il proliferare della zanzara tigre e della zanzara comune, per motivi di salute pubblica. I due esemplari, infatti, possono veicolare malattie anche molto gravi, come quello della Chikunguyia del quale si sono registrati casi a Roma, Anzio e Latina.

"La collaborazione dei cittadini - spiega il Comune - concorre in maniera determinante all’efficacia degli interventi messi in campo dall’amministrazione sul suolo pubblico. Tra le principali raccomandazioni quelle di effettuare interventi preventivi antilarvali e privilegiare prodotti biologici. Vengono altresì indicate le modalità di esecuzione dei trattamenti e i prodotti di cui è vietato l’utilizzo per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente".