Dpcm Natale, Zingaretti incalza Conte: "Se Governo non decide il Lazio farà ordinanza"

Se il Dpcm Natale non sarà pronto, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si dice pronto ad emanare una ordinanza per limitare il contagio da Coronavirus.

Parlando a margine di un evento all'ospedale San Camillo, il Governatore laziale ha così mandato un messaggio chiaro al premier Giuseppe Conte e a tutto il Governo. "Credo che sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale. Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia un provvedimento del governo, ma se non ci fosse, domani o nella prossime ore il Lazio sicuramente varerà una ordinanza regionale che riguarderà tutto il periodo delle feste natalizie", ha detto.

"E' evidente che da noi la zona gialla ha funzionato ma durante il periodo delle feste, in cui aumenta la frequentazione tra le persone, questa non basta più", ha sottolineato Zingaretti per poi aggiungere: "Non bisogna girare intorno al problema, rischiamo un gennaio e un febbraio che possono diventare drammatici e quindi bisogna intervenire. Ripeto, io confido che si possa fare a livello nazionale, ma noi siamo pronti a farlo per il Lazio anche perché i commercianti, i ristoratori e i bar, che hanno collaborato in questo periodo, è giusto che abbiano delle certezze che vanno date in un tempo congruo".

Sulla tipologia delle eventuali restrizioni regionali, Zingaretti ha detto che "ne discuteremo con l'assessore e con il comitato tecnico scientifico". Nel frattempo Roma è pronta ad affrontare il week end con il solito modello messo ormai in campo da novembre dalla Prefettura.

Le parole di Nicola Zingaretti dalla sua pagina Facebook