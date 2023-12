Incendio Malagrotta, il sindaco revoca ordinanza. Stop a divieti e aree a rischio

L'ordinanza del 26 dicembre scorso, che già prorogava solo alcune delle misure precauzionali adottate a salvaguardia della salute pubblica a seguito dell'incendio divampato il 24 dicembre nell'impianto tmb 1 di Malagrotta, è cessata a partire dalla mezzanotte di oggi. E non verrà rinnovata. La decisione è stata presa ieri a seguito di una riunione tecnica durante la quale, sulla base delle valutazioni fatte dagli organi preposti Asl Rm3 e Arpa, si è stabilito all'unanimità con i dipartimenti capitolini Rifiuti, Ambiente e Protezione Civile di Roma Capitale, di far cessare ogni tipo di limitazione.

"Sono stati infatti considerati i dati relativi alla qualità dell'aria e anche le caratteristiche dell'incendio rispetto alla casistica di situazioni simili del passato, che denotano oggi una minore gravità tanto in termini di "magnitudo" che di durata dell'evento. Restano quindi valide le sole raccomandazioni di corretta profilassi, quelle di uso comune come, ad esempio, nel lavaggio di frutta e verdura" si legge nella nota diffusa dal Campidoglio. Cosa dicono i dati raccolti da Arpa Lazio?

I dati Arpa su diossine e pm10

La qualità dell'aria, secondo i rilevamenti effettuati fino a oggi dall'agenzia regionale, non ha risentito particolarmente dell'incendio. Sia la diossina che le pm10 (polveri sottili) sono risultate nella norma. Per la prima i risultati provengono dal campionatore ad alto volume che l'Arpa ha installato a 100 metri a sud al luogo in cui si è verificato il rogo (il secondo è invece stato posizionato a 500 metri a nord).

Il valore è di 0,2 pg/m3 (picogrammi - vale a dire un milionesimo di milionesimo di nanogrammi - al metro cubo), mentre quello di pcb (policlorobifenili) a 241 pg/m3. Entrambi risultano essere al di sotto dei limiti normativi fissati dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità), rispettivamente di 0,3 e di 3mila.

L'Arpa ha poi anche verificato i dati della centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria presenti a Malagrotta, Castel di Guido, Fiumicino e villa Guglielmi. In tutte, nei tre giorni successivi al rogo, i livelli di pm 10 si sono mantenuti tra i 28 e i 35 µg/m3 (microgrammi). Il limite è di 50.