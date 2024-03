Aeroporto di Fiumicino, nuova ordinanza anti furbetti: taxi assegnati automaticamente e nuove regole per gli Ncc

In molti l’avevano definita “l’ordinanza più breve della storia” visto che era durata pochi giorni. l’Enac aveva infatti stabilito, a dicembre dello scorso anno, nuove regole per taxi ed Ncc che operano presso l’aeroporto di Fiumicino. Poi, in seguito alle proteste delle auto bianche per via di alcune regole “discriminatorie” per chi ha la licenza nel Comune tirrenico, il provvedimento era stato ritirato. Ieri, giovedì 28 marzo, nel tardo pomeriggio, una nuova ordinanza è stata emessa e, a quanto pare, questa ha ottenuto anche il “benestare” dei sindacati che rappresentano le auto bianche.

L’ordinanza

L’ordinanza dell’Enac disciplina, questa volta sembra una volta per tutte, le modalità con le quali taxi ed Ncc possono lavorare e raccogliere passeggeri nello scalo aeroportuale romano. I provvedimenti serviranno per limitare, per quanto possibile, l’abusivismo e, soprattutto, il procacciamento di clienti. Fenomeni purtroppo diffusi a Fiumicino, come testimoniano i numerosi interventi delle forze dell’ordine.

Nuove regole per gli Ncc

Per effettuare l'attività di noleggio con conducente presso l'aeroporto di Fiumicino, tutti gli autonoleggiatori non sub-concessionari dovranno sempre transitare e sostare nel parcheggio polmone in attesa del prelievo dei passeggeri.

Sono stati individuati appositi stalli di sosta e strade lungo le quali potranno circolare le auto nere. Gli Ncc non potranno sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale e in qualsiasi altro parcheggio, compresi quelli a pagamento, a meno che non siano stati appositamente loro riservati.

Il prelievo dei clienti sarà consentito soltanto "previa emissione di apposito foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio stesso" da parte del cliente. Questo documento dovrà essere esibito, su richiesta, alle autorità ed agli organi di vigilanza. In questo modo, l’ordinanza vuole fermare quegli Ncc che, di fatto, operano come tassisti presso l’aeroporto.

Taxi

I tassisti non potranno più scegliersi le corse da effettuare. I clienti, infatti, sapranno da subito quale taxi sarà loro riservato, con tutti i dati e, soprattutto, la tariffa da pagare che, in futuro, potrà essere corrisposta online, prima ancora di salire sul mezzo.

L’Enac, oltre a definire le aree di sosta dedicate alle auto bianche e le strade di accesso allo scalo, ha specificato come dovrà svolgersi il servizio. Per effettuare corse dall'aeroporto di Fiumicino tutti i taxi, ad eccezione dei taxi del Comune di Fiumicino che stanno operando sugli stalli locali, dovranno essere in possesso del numero progressivo che viene rilasciato entrando al parcheggio remoto di accumulo in via Antonino Zara o tramite device mobile a inizio turno. Verrà effettuata una pre-chiamata 50 minuti prima della chiamata effettiva. In seguito, il tassista che ha accettato la pre-chiamata verrà destinato a uno dei due accosti fronte T1 o fronte T3.

Associazione taxi – passeggero

Ogni conducente taxi sarà tenuto a rispettare rigorosamente il numero di corsa progressivo assegnato dal sistema di gestione automatico. L’associazione passeggero – taxi presente ai parcheggi di accosto, infatti, avverrà in maniera automatica. Il totem, già sperimentato nei mesi passati col solo scopo “informativo”, rilascerà un ticket con QR code ad ogni passeggero con la licenza di un taxi in attesa ben evidenziata. L’utente, così, non solo saprà fin da subito tempi di attesa e su quale vettura dovrà salire ma conoscerà l’importo da pagare al tassista. Tra tre mesi dall'emessione dell'ordinanza, il conducente taxi sarà anche obbligato a presentare il QR code in possesso del passeggero alle colonnine di uscita dal parcheggio di accosto: in questo modo si verificherà che l’utente avrà effettivamente preso la vettura che gli era stata assegnata dal sistema informatico.

Nell’ordinanza si specifica come ci sia “l’assoluto divieto” di alterare l’ordine di raccolta passeggeri così come stabilito dal sistema informatico. Insomma, si dovrà rispettare il numero progressivo assegnato ad ogni conducente, “senza alcuna discrezionalità nell'accettare una corsa in base alla destinazione finale indicata dal cliente”. Chi verrà sorpreso a procacciare clienti potrà essere “daspato” dall’area dell’aeroporto.

Come si era già stabilito in precedenza, i taxi non potranno permanere all’interno dei parcheggi di accosto dei Terminal “oltre un tempo massimo di 5 minuti decorrenti dall’uscita della decima vettura registrata successivamente al suo ingresso”. Un’altra misura, quindi, per limitare il fenomeno della “scelta del cliente” da parte delle auto bianche. Chi non rispetterà questa pratica subirà il blocco dell’assegnazione delle corse per cinque giorni.

Sindacati soddisfatti

Fit Cisl Lazio, UGL taxi, Federtaxi Cisal, Cna taxi, Uritaxi Lazio, Unione Tassisti d'Italia, Sul taxi, Atapl claai, Fast confsal taxi, Legacoop Lazio, Confcooperative, e Associazione Tutela Legale Taxi hanno espresso la loro soddisfazione per questa nuova ordinanza anti abusivismo. "Nell'ordinanza viene confermato il daspo (Legge 48/2017) per chi procaccia nelle aree degli arrivi dei voli nazionali e internazionale – si legge nella nota - e viene anche inserita una nuova regola relativa al rispetto dell'ordine di prelevamento dell'utenza all'interno degli stalli taxi, con la quale si prevede in caso di violazione, la sospensione di 5 giorni dal servizio aeroportuale. Ringraziamo i vertici di Adr ed Enac, le forze dell'ordine e i sindaci di Roma e Fiumicino che in un clima di collaborazione si sono adoperati affinché venisse approvato rapidamente questo importante provvedimento, atto a tutelare l'utenza e il lavoro degli operatori regolari del settore, nell'hub più premiato d'Europa, principale porta di accesso al Bel Paese".