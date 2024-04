Aeroporto di Fiumicino, l'ordinanza anti furbetti non piace ai sindacati dei taxi

Assegnazione automatica delle corse, il voucher e la possibilità di pagare la corsa tramite intermediari. Non convince, per usare un eufemismo, l’ordinanza “anti furbetti” emanata dall’Enac per disciplinare il servizio taxi e Ncc all’aeroporto di Fiumicino, la Mecca delle auto bianche e nere. A dicembre dello scorso anno l’Enac aveva disciplinato le nuove regole salvo poi ritirarle, nel giro di pochissimo tempo, dopo le proteste dei tassisti. A marzo di quest’anno l’ente ha emesso un nuovo documento che, dopo una prima reazione tutto sommato positiva di alcune sigle sindacali, viene contestate da diverse associazioni di categoria.

Le novità più importanti

Rimanendo al settore dei taxi, con le nuove regole ogni auto bianca sarà tenuta a rispettare il numero di corsa progressivo assegnato dal sistema di gestione automatico. L’associazione passeggero – taxi presente ai parcheggi di accosto, infatti, avverrà in maniera automatica. Il totem, già sperimentato nei mesi passati col solo scopo “informativo”, rilascerà un ticket con QR code ad ogni passeggero con la licenza di un taxi in attesa ben evidenziata. Lì ci saranno tutte le info utili al cliente: vettura assegnata, durata e costo della corsa. Tra l’altro, lo stsso tagliando dovrà essere esibito dal tassista all’uscita dai parcheggi d’accosto dei terminal aeroportuali. Inoltre, i taxi non potranno permanere all’interno dei parcheggi di accosto dei Terminal “oltre un tempo massimo di 5 minuti decorrenti dall’uscita della decima vettura registrata successivamente al suo ingresso”. Infine, entro la fine del mese di giugno, potrebbe essere inserita la possibilità per i clienti di pagare in anticipo online, non appena ottenuto il ticket con il codice QR di assegnazione della corsa.

Proteste

Usb Taxi, Confintesa Taxi Roma, Uri, Un.I.Coop, Isa, Comitato sostituti alla guida ed altre realtà hanno scritto all’Enac evidenziando, chi un modo, chi in un altro, le stesse criticità. L’Usb, ad esempio, contesta il meccanismo di associazione Taxi – passeggero. “Le esigenze dell'utenza spesso sono molto diverse, e un'esagerata automazione in un servizio come il nostro non sempre significa efficienza” spiega il sindacato in una nota. “In diversi passaggi – attaccano Uri ed altri - l'ordinanza presenta ambiguità e criticità che, con alta probabilità, potranno creare difficoltà di natura tecnico-procedurale per i tassisti e disagi agli utenti dell’aeroporto, non essendo diversi punti conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento capitolino del trasporto pubblico non di linea”.

Voucher

Viene contestato il voucher che i tassisti che dovranno esibire per uscire dallo stallo. “In estate, con le orde di turisti che affollano lo stallo, potrebbe verificarsi costantemente che il cliente smarrisca il suddetto voucher o salga a bordo di un taxi diverso da quello assegnato – dice Confintesa - questo comporterebbe un blocco della fila e una perdita di tempo sia per il tassista che per il cliente”. Viene legato a questo anche la regola che prevede l’uscita del taxi entro 5 minuti dopo l’uscita della decima auto arrivata dopo il suo ingresso: “Dovrebbe tenere conto di variabili tutt’altro che sporadiche: un controllo dei documenti da parte degli organi preposti, avarie del motore o problematiche di qualsiasi tipo legate ai passeggeri” sottolinea ancora Confintesa.

Pagamento online

Le associazioni ed i sindacati dissentono anche sulla futura possibilità di poter pagare online la corsa. “Il cliente deve pagare direttamente al tassista la corsa, non abbiamo nessuna necessità di "altri intermediari" oltre quelli che già purtroppo ci sono” dice l’Usb. Sulla stessa linea Confintesa: “Siamo assolutamente contrari alla possibilità di introdurre pagamenti digitali tramite QR code, gestiti da un intermediario (l’ennesimo) che con ogni probabilità tratterrà una percentuale sulla corsa”. Un provvedimento, questo, forse tra i più importanti pensato, evidentemente, per fermare le tariffe ballerine che spesso si sono registrate nei viaggi da e per l’aeroporto.

Mobilitazioni

Se certe regole non verranno cambiate o se, in futuro, dovessero emergere problematiche nello svolgimento del lavoro, i sindacati delle auto bianche valutano “qualsiasi iniziativa che ritteremo opportuna a tutela degli operatori taxi di Roma”. Infatti, oltre ai temi già citati, vengono criticati anche altri aspetti dell’ordinanza, come le pre chiamate di 50 minuti, l’impossibilità di effettuare più di tre intercampi giornalieri e l’assegnazione automatica delle corse.