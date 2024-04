Tre giorni senza alcol a Roma: le proteste dii ristoratori e baristi

Qualcuno potrebbe dire che visto il maltempo il problema non si pone. Per baristi e ristoratori, però, la questione esiste ed è concreta. Esercenti in rivolta per l’ordinanza anti alcol decisa dalla Prefettura di Roma. Con il concerto del 1° maggio ed il big match di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen giovedì 2 maggio, è stato deciso di vietare la vendita “per somministrazione ed asporto” di bevande ed alimenti in vetro. Sono permesse le consumazioni se avvengono all’interno dei locali commerciali, non all’esterno. Una decisione contestata dalla Fipe Confcommercio Roma che ha voluto farsi portavoce di ristoratori e titolari dei bar.

La protesta

Ristoratori e baristi si stavano sfregando le mani. Dopo il boom degli arrivi per le vacanze di Pasqua ed il ponte del 25 aprile, la Capitale è pronta ad accogliere altre migliaia di persone. Un’altra occasione, insomma, per fare buoni affari. L’ordinanza della Prefettura, però, avrebbe rovinato tutti i piani.

Ad esporsi, il presidente FIPE Confcommercio Roma Sergio Paolantoni: “Impossibile pensare che un ristorante o un bar che hanno nella somministrazione al tavolo una parte essenziale del lavoro business vengano penalizzati in questo modo tra l’altro durante giorni in cui c’è un importante flusso di persone che fanno la fila per sedersi ai tavoli – si legge in una nota - possiamo forse servire il vino in cartone? È chiaro che così la misura ha poco senso, in questi termini la decisione del prefetto colpisce noi senza alcun senso. Il problema può essere sull’asporto e questo lo si può capire, allora si individuino, per esempio, gli alimentari. Ma non i clienti seduti in un locale”.

L’ordinanza

L’ordinanza, valida dalle 7:00 del primo maggio alle 2 del due maggio, comprende un perimetro molto largo: “Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via delle Terme di Caracalla, viale Aventino, via Licinia, via delle Terme Deciane, piazza Ugo La Malfa, via del Circo Massimo. Via della Greca, piazza Bocca della Verità, via luigi Petroselli, via del Foro Olitorio, vico Jugario, piazza della Consolazione. Via della Consolazione, via di San Teodoro, piazza S. Anastasia, via dei Cerchi, piazza di Porta Capena, via di S. Gregori”.

Poi, dalle 13 sempre del primo maggio fino alle 2 del tre maggio, non si potranno consumare bevande in vetro a piazza della Repubblica, via Nazionale, via Napoli tra il civico 28 e l’intersezione con via Nazionale. Via Leonina nel tratto compreso tra via dei Serpenti e Piazza della Suburra, via del Plebiscito fino a Piazza del Gesù, largo Corrado Ricci, via Cavour tra via del Colosseo e via degli Annibaldi, via del Colosseo tratto compreso tra via Cavour e Frangipane.

In entrambi i casi la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita “esclusivamente per il consumo all’interno degli esercizi commerciali di ristorazione”. I clienti, quindi, non potranno bere bevande in vetro se si dovessero sedere all’esterno dei locali.