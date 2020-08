Gli orari della metro e degli autobus a Ferragosto a Roma

Per Ferragosto, orario festivo per la rete capitolina di trasporto pubblico. Orario del sabato (e del venerdì) per le metropolitane, con le ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Da ricordare, sulla metro C, la sera ci sono i bus al posto dei treni per i lavori di prolungamento della linea sino al Colosseo.

Sia sabato 15 che domenica 16 agosto, pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali. Deviazione, per l'intera giornata, per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, si sposta la NMB.