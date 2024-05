Tap&Go, nuovo orario e collegamenti con il mare: le novità estive sulle ferrovie regionali

Con l’avvio del nuovo orario estivo, che scatterà dal 9 giugno, arrivano novità importanti per i treni regionali del Lazio. Sono stati istituiti nuovi collegamenti per le mete turistiche e, soprattutto, il sistema “Tap&Go” è ora valido sia sui mezzi Trenitalia che su quelli Atac. Inoltre, sui binari della regione è arrivato un nuovo treno Rock, impiegato sulla Fl1 Orte – Fiumicino Aeroporto e sulla Fl3 Roma – Viterbo.

Tap&Go

Le novità sono state presentate dai vertici di Trenitalia durante l’evento “Summer Experience 2024” del Polo passeggeri del Gruppo Fs. Avevamo raccontato di una donna che era salita a bordo di un regionale Trenitalia, lungo la linea Fl3, e che era stata multata. L’utente, infatti, credeva l’abbonamento integrato mensile Metrebus acquistato con il sistema “Tap&Go” fosse valido sui treni regionali, così come accade con gli altri abbonamenti.

Ora c’è effettivamente la possibilità di accedere ai treni dell’area metropolitana di Roma con un biglietto o abbonamento acquistato tramite Tap&Go, il sistema di pagamento contactless in condivisione con Atac. Non solo. Con lo stesso sistema si accede velocemente al Leonardo Express: in attivazione sia a Fiumicino Aeroporto, sia a Roma Termini. A breve sarà possibile accedere ai varchi di Roma Termini e Fiumicino Aeroporto con la propria carta di pagamento contactless e salire a bordo del Leonardo express.

Le corse estive

Saranno 960 nei giorni feriali - 700 nei festivi - i treni del regionale di Trenitalia in circolazione sui binari del Lazio con la Summer Experience: un’offerta giornaliera di più di 535 mila posti a sedere. Il Civitavecchia Express diventerà un treno ordinario veloce che effettuerà solo le fermate di Roma S. Pietro, Roma Trastevere, Roma Ostiense e Civitavecchia. Non avrà più la tariffa speciale e sarà accessibile a tutti pagando un biglietto ordinario o abbonamento.

Grazie alla partnership con Grimaldi Lines dal 1° giugno è possibile acquistare in un’unica soluzione, sui canali Trenitalia e nelle agenzie, il biglietto treno+nave e raggiungere comodamente le mete turistiche della Sicilia e della Sardegna.

Nuovo treno rock

È già in circolazione sulla FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e sulla FL3 Roma – Viterbo il ventesimo treno Rock a 6 casse previsto dal Contratto di Servizio con la Regione Lazio. Tornano poi i treni del mare per raggiungere da Roma il litorale laziale nei fine settimana e festivi: un nuovo treno il sabato e 6 nuovi treni nei festivi sulla FL5 Roma Termini – Civitavecchia, due nuovi treni il sabato e 6 nuovi treni nei festivi sulla FL7 Roma Termini - Latina/Formia e un nuovo treno il sabato e 2 nuovi treni nei festivi sulla FL8 Roma Termini – Nettuno, per un totale di 19.700 posti a sedere in più. Inoltre una coppia di Roma-Civitavecchia continuerà la sua corsa fino a Grosseto e alcuni treni della FL5 Roma – Civitavecchia avranno più posti a sedere. Attivo poi dal primo giugno un nuovo link, il Magicsplash link, che collegherà la stazione di Valmontone con il parco acquatico.