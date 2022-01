Roma Lido: il Campidoglio annuncia più treni, i pendolari lamentano ancora ritardi. Resta il caos

Più treni e più corse, ma i disagi per i pendolari dlela Roma Lido restano. Da oggi, venerdì 7 gennaio, sulla ferrovia che collega Ostia a Magliana in entrambi i sensi di marcia, saranno in servizio quattro treni e non più tre- Uno in più e il numero dei convogli arriverà poi a sette entro la fine del mese. Ad annunciarlo è l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané.

"Ci scusiamo per il parziale ritardo rispetto agli impegni presi davanti al Consiglio del X Municipio lo scorso 16 dicembre – spiega l’assessore Patanè - ma purtroppo, nell’attesa della conclusione dell’iter Ansfisa sui due treni MA200, la reimmissione in linea è slittata di 10 giorni. Pertanto, dal 17 gennaio sulla Roma-Lido ci saranno sei convogli e alla fine del mese entrerà in servizio anche il settimo, che ha bisogno di tre settimane per la sostituzione del carrello".

"Nel frattempo – conclude Patanè - ho provveduto a convocare per il prossimo 10 gennaio un incontro con il Presidente del X Municipio, Mario Falconi, il Presidente della Commissione Mobilità di Roma, Giovanni Zannola, i rappresentanti dei Comitati dei pendolari ed Atac per analizzare a fondo la situazione della linea".

"L'annuncio del Comune è la dimostrazione tangibile che il lavoro sinergico tra Roma capitale e Regione Lazio inizia a dare i primi frutti. Senza inutili trionfalismi, ma grazie a una decisa e rinnovata collaborazione istituzionale tra i due enti, a partire dal 7 gennaio la Roma-Lido viaggerà con quattro treni, per poi arrivare a sette convogli entro fine gennaio", ha commentato in una nota l'assessore regionale alla mobilità, Mauro Alessandri che aggiunge: "Il nostro comune obbiettivo è quello di mettere in circolazione al più presto i coinvolgi bloccati e di procedere caparbiamente verso un servizio di trasporto dignitoso e regolare, che sia in grado di offrire, nei tempi programmati, a chiunque utilizzi la linea una infrastruttura moderna e sicura 365 giorni all'anno. Senza ritardi o inattese interruzioni".

Dal oggi, inoltre, in vigore anche il nuovo orario invernale. Il servizio della ferrovia, al momento e in attesa di eventuali novità dovute all'immissione in servizio degli altri treni, è attivo tra Eur Magliana e il capolinea Colombo. Tra Eur Magliana e Piramide/Porta San Paolo, i pendolari possono utilizzare la Metro B che scambia con la Roma-Lido proprio nella stazione di Eur Magliana. Al sabato e nei giorni festivi, la ferrovia sarà attiva sull’intera tratta tra Piramide/Porta San Paolo e Colombo.

Migliorie però non tangibili secondo gli utenti. Il comitato dei pendolari, infatti, oggi è tornato a tuonare: "Diversamente da quanto annunciato dalle istituzioni solo pochi giorni fa, oggi viaggiano solo i soliti tre treni CAF300. Da stamani l'orario ufficiale (in giornate feriali-lavorative-scolastiche) stabilisce un nuovo record assoluto (in negativo): solo 85 corse al giorno quando erano 178 al giorno due anni".