Vigilia di Natale a Roma: gli orari di metro, bus e ztl. Il 24 dicembre mezzi gratis

Il piano della mobilità di Roma Capitale entrerà nel vivo con l’arrivo dei veri e propri giorni di festa del Natale 2023. Ecco quindi come è stato organizzato il trasporto pubblico nella giornata del 24 dicembre, quando migliaia di romani saranno impegnati nel trovare gli ultimi regali prima dell’inizio del cenone.

Piano di Natale 2023

Il 24 dicembre saranno completamente gratuite tutte le linee di superficie, le metropolitane e le ferrovie Metromare e il tratto urbano della Roma-Civitacastellana-Viterbo. Tutti i romani e non, quindi, potranno viaggiare senza limiti sui mezzi del tpl.

Trasporti potenziati

Sempre nella giornata del 24, verrà aumentata l'offerta di trasporto pubblico verso il centro storico, i poli commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali nella fascia oraria 10:30 - 20:30 per le seguenti linee: 075, 38, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916, 990 e 913. Il servizio della metro A verrà intensificato con 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio. Sulla metro C, garantito un treno in più da metà giornata a fine servizio.

Limitazioni e riduzioni del servizio

Rispetto alle altre giornate, però, il servizio verrà ridotto, specialmente a ridosso delle ore serali. Le linee di superficie e le metropolitana, con queste ultime in particolare che hanno ricominciato a viaggiare fino a tarda notte, saranno attive fino alle 21:00. Sarà invece regolare il servizio delle linee notturne di superficie ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che iniziano il servizio alle 23:30.

Modifiche agli orari anche per la ferrovia Termini-Centocelle, con il servizio attivo dalle 5:30 alle 21:30 in direzione Centocelle e fino alle 21 in direzione Termini. Per quanto riguarda il tratto urbano della Roma-Civitacastellana-Viterbo e la ferrovia Metromare, le ultime corse ci saranno alle ore 21.30 circa.

Chiusura della Ztl

Come nelle altre giornate interessate dal Piano di Natale, anche per il 24 dicembre la Ztl Centro Storico e Tridente rimarranno attive fino alle 20 di sera. Invariati, invece, gli orari della Ztl Trastevere e di quelle notturne.

Linee dello shopping

Sarà regolare il servizio delle linee dello “shopping”, ovvero la linea 100 e la Free 1 e 2. Parlaimo di corse gratuite per tutti fino all’8 gennaio e che si concentrano nel centro storico di Roma. i mini autobus elettrici viaggeranno fino alle 20. Attive, anche per il 24 gennaio, le convenzione nei parcheggi privati per lasciare l’automobile.