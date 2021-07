Trasporti, metro fino all'1:30: dal 6 agosto corse in notturna anche nel week end

Dal 6 agosto le corse delle metropolitane delle linee A, B, B1 e C di Roma nei week end, partiranno fino alle 1:30 e non fino alle 23:30 come attulamente in vigore. È quanto si legge in una circolare di Atac in cui si avvere come verrano quindi "ripristinati turni ed orari di servizio previsti dal vigente programma orario con ultime partenze dai capolinea alle ore 01.30". Dal 6 agosto, inoltre, ricordiamo che sarà in vigore anche il Green Pass: ecco qui nel dettaglio cosa si potrà fare e cosa no.