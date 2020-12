Bus e metro a Roma da oggi fino al 6 gennaio, orario straordinario a Capodanno: le info e gli orari

Le linee A, B e C della metropolitana di Roma attive fino alle 23:30 il 31 dicembre, con le prime corse dell'1 gennaio 2021 alle 8 e l'orario festivo nel giorno dell'Epifania su tutti i mezzi pubblici. Sono questi i sostanzali cambiamenti che Atac e Roma Tpl hanno messo in programma fino al 6 gennaio prossimo.

Oggi e domani, sull'intera rete, sarà in vigore l'orario feriale non scolastico (sabato 2 gennaio 2020 invece in vigore l'orario del sabato). Il 29 e il 30 dicembre, inolte, le ultime corse della metro e ferrovia Roma-Lido sarano alle 23.30. Linee bus notturne regolari.

Orario bus e metro a Roma notte del 31 dicembre

Nella notte di Capodanno, il servizio di trasporto pubblico e delle ferrovie regionali, effettueranno servizio straordinario. Le linee A-B/B1-C saranno in servizio dalle 5.30 alle 23 del 31 dicembre. Il Primo gennaio 2021 dalle 8 alle 23:30.

Le modifiche riguardano i bus in servizio il 31 dicembre. Le ultime corse dai capolinea saranno alle ore 21, le linee che effettuano le ultime corse programmate prima delle ore 21 mantengono il proprio orario. Mentre il servizio linee bus notturne (linee N) notte 31 dicembre 2020-Primo gennaio 2021 sarà sospeso.

Nella giornata del 1 gennaio il servizio sull'intera rete Atac (superficie e metroferroviaria) e RomaTpl inizierà alle 8 e seguirà il normale orario dei giorni festivi. Sarà regolare il servizio linee bus notturne (linee N) notte 1-2 gennaio 2021.

Orario bus e metro a Roma fino al 6 gennaio

Dal 3 gennaio fino al giorno dell'Epifania si cambia ancora. Atac infatti per tram, bus e metro ha previsto l'orario di servizio festivo sull'intera rete. Per quanto riguarda le ultime corse delle metropolitane e della ferrovia Roma-Lido, partenze alle ore 23.30. Regolari invece le linee bus notturne.