Metro e bus a Roma per Natale: gli orari per il 24, 25 e 26 dicembre. Tutti i dettagli

Il 24 dicembre a Natale e a Santo Stefano, il servizio di bus, filobus, tram, metropolitane, della Roma-Lido (che nei giorni 24-25-26 dicembre avrà servizio attivo su intera linea Piramide/Porta San Paolo-Colombo) e della tratta urbana della Roma-Viterbo sarà attivo con un piano straordinario. Ad annunciarlo Atac, spiegando anche come nelle zone tradizionalmente dedicate allo shopping (zone commerciali come Marconi, viale Libia e il Centro) e centri commerciali, la rete bus sarà potenziata.

Non solo. Nei festivi servizio sarà potenziato sulle linee 075-44-46-53-60-70-74-80-85-170-301-492-705-714-913-990. Novità anche per il servizio taxi con una scontistica per i residenti di Roma.

24 DICEMBRE 2021



METRO E BUS - ULTIMA CORSA ORE 21

La rete Atac e RomaTpl - superficie e metropolitana sarà attiva sino alle ore 21.00 con le ultime partenze dai capolinea. Alle ore 23.30 il servizio riprenderà regolarmente con la rete notturna



FERROVIE REGIONALI - ULTIMA CORSA ORE 21

Servizio metropolitano Flaminio-Montebello della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo; ferrovia Termini-Centocelle: ultima corsa alle ore 21.00 (gli orari delle ultime corse possono variare in base alla linea e alla località). Ultima corsa ferrovia Roma-Lido sulla tratta Piramide-Colombo alle ore 21.30.



NOTTE 24 DICEMBRE 2021-25 DICEMBRE 2021 - NOTTURNO REGOLARE

Rete dei bus notturni regolare, inizio del servizio delle linee nMA-nMB-nMB1-nMC anziché alle ore 1.30 sarà anticipato di due ore e inzierà alle ore 23.30



25 DICEMBRE 2021



METRO E BUS - CORSE IN DUE FRAZIONI

La rete Atac e RomaTpl - superficie e metropolitana sarà attiva dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00. Alle ore 23.30 il servizio riprenderà regolarmente con la rete notturna.



FERROVIE REGIONALI - SERVIZIO RIPROGRAMMATO

Servizio metropolitano Flaminio-Montebello della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo e ferrovia Roma-Lido attive dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00 (gli orari delle ultime corse possono variare in base alla linea e alla località). La ferrovia Roma-Lido è attiva sull'intera linea. La ferrovia regionale Termini-Centocelle sarà attiva dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nel pomeriggio potrà essere utilizzata - sullo stesso percorso - la linea bus 105



NOTTE 25 DICEMBRE 2021-26 DICEMBRE 2021 - NOTTURNO REGOLARE

Rete dei bus notturni regolare, inizio del servizio delle linee nMA-nMB-nMB1-nMC anziché alle ore 1.30 sarà anticipato di due ore e inizierà alle ore 23.30



26 DICEMBRE 2021 - SERVIZIO FESTIVO

Normale servizio dei giorni festivi. Le ferrovie regionali possono seguire orari leggermente modificati rispetto alla programmazione festiva