Capodanno, metro e bus a Roma: gli orari per il 31 dicembre e per il primo gennaio

Nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il primo gennaio 2022, il servizio di trasporto pubblico e le ferrovie regionali, effettueranno servizio straordinario. Le linee A-B/B1-C saranno in servizio ininterrottamente con prolungamento orario sino alle ore 2.30 (ultime partenze dai capolinea).



Nella giornata del 1 gennaio il servizio sull'intera rete Atac (superficie e metroferroviaria) e RomaTpl inizierà alle 8 e seguirà il normale orario dei giorni festivi. Nelle metro inizio del servizio sull'intera rete alle ore 8.00 poi normale servizio festivo. Novità anche per il servizio taxi con una scontistica per i residenti di Roma.Ecco i dettagli.

31 DICEMBRE 2021



METRO E BUS - METRO ATTIVA SINO ALLE 2.30

rete metro: linee metro A-B/B1-C saranno attive sino alle ore 2.30 (ultima partenza dai capolinea)

rete bus: il servizio sull'intera rete terminerà alle ore 21.00 con le ultime corse dai capolinea ad eccezione delle linee H-2-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905 che proseguiranno il servizio ed effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 2.30 . La linea notturna n913 sarà attiva dalle ore 21.00 alle ore 2.30. La linea 2 sarà attiva con bus anziché con tram.



FERROVIE REGIONALI - ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO ATTIVE SINO ALLE 2.30

Servizio metropolitano Flaminio-Montebello della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo e ferrovia Roma-Lido - attiva sull'intera tratta Piramide-Colombo - ultime corse dai capolinea alle ore 2.30. Il servizio della ferrovia regionale Termini-Centocelle terminerà alle ore 21.00



NOTTE 31 DICEMBRE 2021-PRIMO GENNAIO 2022 - SULLE DIRETTRICI METRO E ROMA-LIDO SERVIZIO ININTERROTTO

-rete metro linee A-B/B1-C; servizio metropolitano Flaminio-Montebello e ferrovia Roma-Lido: ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30

-rete ferrovie

-rete bus: linee H-2-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905 ultima partenza dai capolinea alle ore 2.30

-rete bus notturna: saranno attive le linee n913 (dalle ore 21.00 alle ore 2.30) e - dalle ore 2.30 alle ore 8.00 - le linee che seguono i percorsi delle metropolitane e della ferrovia regionale Roma-Lido: nMA-nMB-nMB1-nMC-nME



PRIMO GENNAIO 2022 - INIZIO DEL SERVIZIO ORE 8.00

inizio del servizio sull'intera rete superficie e metropolitana alle ore 8.00. Il servizio delle linee metro A-B-C seguirà orario prolungato con partenza delle ultime corse alle ore 2.30. Le ferrovie regionali possono seguire orari leggermente modificati rispetto alla programmazione festiva