Ora solare 2023, oggi si cambia. Ecco quando spostare le lancette

Torna l’ora solare e dunque bisognerà spostare le lancette un’ora indietro, recuperando un po’ di tempo e riposo nel cuore della notte. Da domani si avrà un’ora di sonno in più e di conseguenza un’ora di luce in meno.

Ora solare 2023: quando spostare le lancette

L’ora cambierà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29. Ma quando bisognerà spostare le lancette per non vivere l’indomani in largo anticipo? L’ora solare scatterà alle 3.

Come cambiare l’ora nei dispositivi elettronici

Per molti nessuna alzataccia per anticipare le lancette dei dispositivi elettronici di più comune utilizzo, al massimo un promemoria per ricordarsi di portare le lancette indietro di un’ora su tutto il resto e non vivere l'indomani con largo anticipo. Il cambio dell’ora da legale a solare sarà automatico per smartphone, tablet, computer mentre sarà necessario farlo manualmente su orologi da polso, a parete e alcuni elettrodomestici come forno, microonde e simili. Orologi da ricondurre all'ora solare anche in automobile.

Quando torna l’ora legale?

L’ora solare resterà in vigore per tutto l’autunno-inverno. L’ora legale tornerà infatti nella prossima primavera con lo switch nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024.

Abolizione ora solare?

I paesi del Nord Europa hanno chiesto più volte l'abolizione dell'ora solare sostenendo che lo spostamento delle lancette due volte l’anno causi problemi allo stato psico-fisico delle persone. L'Italia non ha ancora preso una posizione in merito e questo lascia presupporre che nel 2024 assisteremo al nuovo cambio.