Ora solare 2021, oggi si cambia: ecco quando le lancette vanno spostate

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre le lancette vanno spostate un’ora indietro. Alle tre di notte, per la precisione, gli orologi vanno aggiornati in base all’ora solare. Significa che si dorme, questo fine settimana, 60 minuti di più.

Gli effetti dell'ora solare

Quali conseguenze? Sul piano delle abitudini personali, la conseguenza più evidente è che diventa buio un’ora prima. Ma se si perde un’ora di sole, nel pomeriggio, è anche vero che chi è abituato a mettere la sveglia presto, può godere di un’ora di luce in più. Per il ritorno all’ora legale, invece, bisognerà attendere la primavera e per la precisione il 27 marzo 2022: in quell’occasione le lancette vanno spostate di nuovo, ma in avanti.

Consumi energetici e ambiente

Quali vantaggi comporta l’ora solare per l’ambiente e per i consumi energetici? Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi per 450 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 170 mila famiglie, con un conseguente risparmio economico di circa 105 milioni di euro. Ricadute positive anche in termini di sostenibilità ambientale: il minor consumo elettrico, infatti, ha consentito al Paese di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 215 mila tonnellate. Il beneficio economico è calcolato considerando che quest’anno, nel periodo di ora legale cominciato domenica 28 marzo e che si concluderà domenica 31 ottobre, il costo del kilowattora medio per il 'cliente domestico tipo in tutela' (secondo i dati dell’Arera) è stato di circa 23 centesimi di euro al lordo delle imposte.

Il dibattito sul cambiamento di orario

Poco più di tre anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell'ora: quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto a una consultazione: a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che accontentasse tutti i Paesi membri e al momento in Italia vige ancora il cambio dell'ora.