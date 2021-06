Ultimati i primi lavori in via dei Due Macelli. Raggi: "Insieme a Rinascente per la sicurezza dei cittadini"

I lavori fanno parte del progetto di riqualificazione delle strade del Centro storico, via del Tritone e via dei Due Macelli finanziato dalla Rinascente

Riqualificazione di via del Tritone e via dei Due Macelli, si è appena conclusa la prima fase dei lavori che riguardavano la sede stradale e i marciapiedi. “Guardate com’è cambiata via dei Due Macelli. Abbiamo concluso la prima fase dei lavori fino a via di Capo le Case con la riqualificazione dei sanpietrini e i nuovi marciapiedi, molto più grandi e spaziosi rispetto a prima. - è quanto scrive la sindaca Virginia Raggi su Facebook, postando una foto della zona-È un cantiere molto importante che stiamo portando avanti anche in via del Tritone, un’altra strada storica del centro”.

Il progetto finanziato da Rinascente

L’ampliamento della superficie dei marciapiedi e la riqualificazione della pavimentazione in sanpietrini fanno parte del progetto di riqualificazione delle strade del Centro storico via del Tritone e via dei Due Macelli finanziato dalla Rinascente e coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici è partito il 6 marzo scorso “Con la Rinascente abbiamo stipulato un accordo per questo progetto,- continua la sindaca- per consentire ai cittadini di percorrere i marciapiedi in sicurezza, soprattutto davanti alle attività commerciali”.

Opere e manutenzione della Città

Gli interventi consentiranno la riorganizzazione dell’area destinata al transito delle auto e dei mezzi pubblici. Il progetto complessivo, integrato anche da una ridefinizione della viabilità secondo uno studio del Dipartimento Mobilità e Trasporti, prevede il rifacimento e la riqualificazione delle carreggiate e dei marciapiedi con l’ampliamento degli spazi pedonali lungo i fronti commerciali. Prevista, poi, secondo quanto si legge sul sito del comune di Roma capital, la riorganizzazione dell’intersezione di Largo Tritone con predisposizione alla svolta a sinistra dei mezzi pubblici provenienti da Piazza Barberini, l’adeguamento degli impianti dei pubblici servizi, la riqualificazione del sistema di raccolta delle acque piovane, della segnaletica stradale con nuovi attraversamenti pedonali comprensivi di scivoli per persone con disabilità e percorsi Loges per non vedenti e ipovedenti.