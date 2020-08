Coronavirus, Vocaturo: "Operaio Ama positivo, azienda non abbassi la guardia"

Un operaio Ama positivo al Coronavirus e altri due lavoratori dell'Azienda Municipalizzata Romana in quarantena preventiva. A renderlo noto Flavio Vocaturo, del Partito Democratico.

"Nella giornata di oggi (sabato ndr) apprendiamo internamente la notizia che un nuovo operaio Ama è positivo al sierologico in merito al CODIV-19 e altri due in quarantena preventiva - si legge in una nota stampa del rappresentante politico del Pd -. L'incubo di ritornare come la scorsa primavera è dentro ogni dipendente che ha lavorato e lavora a contatto con i rifiuti da quando è iniziata questa pandemia".

Nel nostro settore abbiamo già perso alcuni colleghi per il virus e molti altri hanno riportato seri danni di salute - conclude Vocaturo - . Chiediamo che l'azienda Ama non abbassi la guardia e intensifichi le sanificazioni dei mezzi, degli uffici e degli spogliatoi, inserendo misuratori di temperatura per ogni sede. Noi operai siamo i primi, come molte altre categorie ad avere rischi per noi e per le nostre famiglie".