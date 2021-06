Vaccini, nuovo Open Week AstraZeneca per gli over 18: le date e le informazioni per prenotarsi

Il Lazio insiste e replica l'iniziativa degli Open Week AstraZeneca, l'appuntamento che permetterà agli over 18 (nati nel 2003 e anni precedenti) di vaccinarsi contro il Coronavirus. Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. Dopo i maturandi e la prima tornate dei maggiorenni, la Regione quindi ha puntato al bis.

A partire dalle 15 di martedì 8 giugno saranno disponibili i ticket virtuali sulla app Ufirst, fino ad esaurimento disponibilità. Le vaccinazioni si potranno fare da mercoledì 9 a domenica 13 giugno per tutti i maggiori di 18 anni.

Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Le somministrazioni verranno eseguite presso i punti vaccinali di Roma e del Lazio, negli orari indicati, fino ad esaurimento delle dosi disponibili. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione e gli orari vai su: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale. Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, vai su: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio. Venerdì scorso la Regione avava anche reso noto il calendario per le date di richiamo per chi ha partecipato ai precedenti Open Day Astrazeneca.